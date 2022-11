Les rendements obligataires baissent en raison de l'achat de valeur ; la roupie plus ferme favorise l'humeur.

Le rendement de l'obligation indienne de référence à 10 ans était de 7,4529%, à 0445 GMT. Le rendement a terminé à 7,4691% vendredi et a augmenté de cinq points de base la semaine dernière.

Les marchés indiens seront fermés mardi pour un jour férié local.

"Il n'y a pas beaucoup de changement dans la plupart des facteurs, mais la hausse de la roupie donne un peu de confiance aux investisseurs, pour ajouter de la dette aux niveaux actuels", a déclaré un trader d'une banque publique.

La roupie indienne a atteint son plus haut niveau en plus de deux semaines, soutenue par le ton optimiste du risque en Asie et la chute du dollar après la publication du rapport sur l'emploi aux États-Unis. L'unité était à 82,20 pour un dollar.

Le contrat de référence sur le pétrole brut Brent s'est détendu lundi, après avoir augmenté de 4 % vendredi, après que les responsables chinois aient réitéré leur engagement envers une approche stricte de confinement COVID-19, anéantissant les espoirs d'un rebond de la demande de pétrole chez le premier importateur mondial de brut.

Le contrat se négociait en baisse de 1% à 97,50 $ le baril. L'Inde est l'un des plus grands importateurs de pétrole brut et la hausse des prix du brut a un impact sur l'inflation nationale.

L'inflation de détail de l'Inde pour le mois d'octobre est attendue le mois prochain, et la lecture est restée au-dessus de 6 % depuis janvier et s'est accélérée en septembre pour atteindre un sommet de cinq mois de 7,41 % en glissement annuel, en raison de la flambée des prix alimentaires.

La Deutsche Bank s'attend à ce que l'inflation de détail diminue à 6,8 % en octobre. Le comité de politique monétaire de la Reserve Bank of India s'est réuni jeudi pour discuter du rapport de la banque au gouvernement, pour n'avoir pas atteint ses objectifs d'inflation pendant trois trimestres consécutifs.

Entre-temps, 10 États visent à lever 95,23 milliards de roupies (1,16 milliard de dollars) par la vente de dettes.

(1 $ = 82,2100 roupies indiennes)