Les rendements obligataires baissent légèrement après une forte demande pour la vente de la dette de l'État.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans a terminé à 7,3077 %, après avoir clôturé à 7,3194 % lundi.

"La dette d'État a connu une demande décente aujourd'hui, bien que le quantum soit plus élevé. Mais globalement, les rendements obligataires devraient rester dans une fourchette étroite pour le reste de la semaine", a déclaré Nandan Pradhan, directeur général adjoint, trésorerie, à la Cosmos Bank.

Les États indiens ont levé 231,47 milliards de roupies (2,79 milliards de dollars) par la vente d'obligations - le quantum le plus élevé pour une vente aux enchères en octobre-décembre.

La Reserve Bank of India (RBI) a fixé le rendement limite des obligations d'État à 10 ans à 7,60%-7,63%, ce qui est légèrement inférieur aux attentes du marché. Le marché est maintenant en mode vacances, et très peu de transactions ont lieu. Les traders s'abstiennent largement de prendre des positions car c'est la fin du trimestre et il y a un manque de volume et de nouveaux déclencheurs, a déclaré un trader d'une banque d'État.

Le volume des transactions est resté faible, des obligations d'une valeur d'environ 130 milliards de roupies ayant été vendues jusqu'à 15h30 IST, contre 114,97 milliards de roupies lundi, soit le plus bas niveau depuis plus d'un an. Pour l'avenir, les participants au marché s'attendent à ce que le rendement de l'obligation de référence à 10 ans évolue dans une fourchette étroite de 7,30%-7,33% jusqu'à vendredi.

Les banques étrangères ont également été du côté des vendeurs, puisqu'elles ont vendu des obligations pour une valeur de près de 42 milliards de roupies au cours des huit dernières séances de négociation sur une base nette, après être restées un acheteur important au cours de la première moitié de décembre.

Entre-temps, la RBI pourrait poursuivre ses ventes d'obligations sur le marché secondaire afin de drainer des liquidités après avoir vendu des dettes d'une valeur de plus de 100 milliards de roupies sur trois semaines jusqu'au 16 décembre, selon les traders et les analystes.

(1 $ = 82,8225 roupies indiennes)