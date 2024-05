Les rendements obligataires de la zone euro ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d'un mois mercredi, avant les données clés sur l'inflation en Allemagne qui pourraient donner des indices sur l'ampleur de la baisse des taux de la Banque centrale européenne cette année.

Les données sur les prix à la consommation en Allemagne seront publiées à 0800 GMT, avec les chiffres de la zone euro et les données sur les dépenses de consommation personnelle aux États-Unis attendues vendredi.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour le bloc de la zone euro, a augmenté de 4 points de base (pb) à 2,63% pour son plus haut niveau depuis le 25 avril.

Le rendement italien à 10 ans a également touché un plus haut de plus d'un mois et a augmenté de 4,5 points de base à 3,94%, tandis que l'écart entre les bunds italiens et allemands s'est élargi d'un point à 131 points de base.

Le rendement des obligations allemandes à deux ans, qui est plus sensible aux prévisions de taux de la BCE, était en hausse de 2,2 points de base à 3,07 %.

L'écart entre les bons du Trésor américain à 10 ans et les bunds allemands s'est réduit de 1,7 point à 193 points de base, après avoir brièvement augmenté à 196 points de base, son plus haut niveau depuis la mi-mai. (Rapporté par Joice Alves, édité par David Goodman)