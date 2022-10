Les rendements obligataires de la zone euro baissent car les investisseurs voient moins de resserrement.

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont baissé mardi dans la mesure où l'on s'attend à ce que la Banque centrale européenne (BCE) adopte une position politique plus prudente.

Les inquiétudes concernant un nouveau ralentissement économique et les risques systémiques potentiels, en raison de l'impact des taux plus élevés sur les pays les plus endettés, ont déclenché une correction des paris sur les taux terminaux depuis la publication des données sur l'inflation dans la zone euro la semaine dernière.

Mardi, la banque centrale d'Australie a surpris les marchés en relevant les taux d'intérêt de 25 points de base, soit moins que prévu, mais a ajouté qu'un nouveau resserrement serait encore nécessaire.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence de l'Union européenne, a baissé de 9 points de base (pb) à 1,80 % après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 19 septembre à 1,77 %. Il a atteint son plus haut depuis fin novembre 2011 mardi dernier à 2,352 %.

"Le spectacle d'un rallye obligataire lorsque les investisseurs sentent l'odeur d'un pivot de la banque centrale est quelque chose à voir", ont déclaré les analystes d'ING dans une note de recherche.

"La cause profonde de la récente réévaluation à la baisse des taux peut être attribuée à deux facteurs : le ralentissement économique mondial et la résurgence des craintes pour la stabilité financière", ont-ils ajouté.

Le taux à court terme de l'euro (ESTR) à terme de la BCE pour novembre 2023 se situait autour de 2,5 %, après avoir dépassé les 3 % pour atteindre 3,158 % mardi de la semaine dernière.

Les analystes ont également souligné que les marchés financiers signalent que la BCE pourrait être à la hauteur d'une inflation galopante.

Un indicateur clé du marché des prévisions d'inflation à long terme est passé à 2,09 %, non loin de son plus bas niveau depuis fin juillet, atteint lundi à 2,06 %.

Les prix de gros du gaz néerlandais et britannique

Les prix de gros du gaz néerlandais et britannique - considérés comme un indicateur de l'inflation future - ont baissé mardi matin en raison d'une demande plus faible et d'une offre robuste de gaz naturel norvégien et de gaz naturel liquéfié (GNL).

Les prix à la production de la zone euro ont bondi

légèrement plus que prévu en août.

Les rendements des gilts britanniques étaient en baisse, mais les analystes s'attendent à ce que les obligations britanniques restent sous pression, car le gouvernement souhaite toujours augmenter les dépenses publiques pour stimuler la croissance économique. Cependant, ils voient des mouvements ordonnés, car la Banque d'Angleterre est prête à intervenir.

Le premier ministre britannique, Liz Truss, a déclaré

que c'était le bon moment pour contracter des emprunts supplémentaires.

ajoutant que le pays avait un faible ratio dette/produit intérieur brut.

Les rendements des gilts britanniques ont baissé, le 10 ans perdant 16 points de base pour atteindre 3,78 %. Il se situait autour de 3,3 % la veille de l'annonce du plan fiscal britannique.