Les rendements obligataires de la zone euro chutent alors que M. de Guindos signale un risque de récession, les gilts sont recherchés.

La BCE est préparée à une possible récession technique associée à une inflation élevée, qui doit être réduite pour maintenir la confiance du marché, a déclaré le vice-président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos.

Les investisseurs se concentreront également sur les gilts après les rapports selon lesquels le gouvernement de la Première ministre Liz Truss envisageait de faire volte-face sur certaines des mesures de son "mini-budget" de fin septembre.

La première ministre Truss et son ministre des finances Kwasi Kwarteng sont "déterminés et résolus" à mettre en œuvre leurs plans économiques qui ont provoqué des remous sur les marchés, a déclaré le ministre junior du commerce Greg Hands.

"Les investisseurs attendent de comprendre ce qui va se passer au Royaume-Uni car une hausse de la volatilité des gilts va se propager à la zone euro", a déclaré Massimiliano Maxia, spécialiste senior des titres à revenu fixe chez Allianz Global Investors. "Bien sûr, le fait que de Guindos mentionne les risques de récession renforce l'idée que la BCE devra assouplir sa position."

Le rendement du gilt britannique à 10 ans a baissé de 9 points de base (pb) à 4,1 %.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence du bloc de la zone euro, a baissé de 9,5 pb à 2,21 % après avoir baissé de 4,5 pb la veille. Il a atteint mercredi son plus haut niveau depuis août 2011, à 2,423 %.

"Les rendements de la zone euro ont baissé hier en fin de journée malgré les solides données sur l'inflation américaine, les investisseurs n'étant pas prêts à parier sur un nouveau resserrement monétaire", a ajouté Maxia d'Allianz Global Investors.

Les prix à la consommation américains ont augmenté plus que prévu en septembre alors que les loyers ont connu leur plus forte hausse depuis 1990, mais les chiffres n'ont pas suffi à pousser les investisseurs à parier sur un plus grand resserrement monétaire de la BCE et les rendements ont chuté tard jeudi.

"Le fait que l'inflation continue de surpasser le consensus remet en question la hausse du taux neutre par rapport aux niveaux post-crise financière mondiale/précoces, supérieurs à environ 2,5 %", ont déclaré les stratégistes de taux de Mizuho.

"Mais d'autres impressions d'inflation sont nécessaires avant de confirmer cette opinion avec plus de conviction", ont-ils ajouté.

Les analystes ont signalé certaines inquiétudes concernant l'offre sur les marchés des obligations d'État, les pays de la zone euro devant augmenter leurs dépenses publiques pour lutter contre l'impact négatif de la flambée des prix de l'énergie.

Les décideurs de la BCE ont discuté plus tôt ce mois-ci d'un calendrier détaillé pour épuiser un portefeuille obligataire de 3 300 milliards d'euros et ont envisagé le début du resserrement quantitatif au cours du deuxième trimestre de 2023, ont déclaré des sources à Reuters cette semaine.

Mais Bank of America s'attend à ce que l'offre nette d'obligations d'État de la zone euro s'approche du niveau record de 400 milliards d'euros (388 milliards de dollars) l'année prochaine.