Les rendements obligataires de la zone euro chutent après la déception de l'activité commerciale

L'indice composite flash des directeurs d'achat de S&P Global a chuté à 51,9 en juin, contre 54,8 en mai, indiquant un ralentissement significatif de la croissance de l'activité. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une lecture de 54,0.

Les rendements obligataires avaient déjà chuté suite aux données équivalentes des principales économies du bloc - la France et l'Allemagne - avant que les chiffres de la zone euro ne montrent des résultats similaires.

L'action de l'Allemagne sur le gaz est la dernière escalade en date de la tension entre l'Europe et la Russie et signale aux entreprises et aux ménages que des coupes douloureuses sont susceptibles de se produire.

Elle aggrave les craintes concernant la croissance et une éventuelle récession qui ont saisi les marchés toute la semaine.

Les données sur l'inflation en Grande-Bretagne et les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, selon lesquels la banque s'engage à maîtriser l'inflation, même au prix d'un ralentissement économique, avaient déjà ajouté à la nervosité.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, a chuté de 19 points de base à 1,428%, son plus bas niveau en près de deux semaines, et était en dernier lieu en baisse de 15 points de base à 1121 GMT à 1,48%.

Ces mouvements font suite à une autre baisse de 14 points de base du rendement mercredi, le plaçant pour la première baisse hebdomadaire depuis la mi-mai.

Les rendements à cinq ans, qui sont plus sensibles aux perspectives politiques, ont chuté de 25 points de base et ont baissé de près de 17 points de base.

Le rendement des obligations italiennes à 10 ans est tombé à un niveau aussi bas que 3,491 %, le plus faible en deux semaines.

"Il semblait qu'hier les risques de récession étaient le sujet principal et c'est ainsi que le marché s'est échangé et ces PMI ne font que donner au marché une raison supplémentaire d'aller plus loin avec ce genre de scénario", a déclaré Peter McCallum, stratège des taux chez Mizuho.

"Je pense toujours qu'il est difficile pour les rendements d'être durablement plus bas alors que les données sur l'inflation n'ont pas encore atteint leur sommet, mais c'est un précurseur de ce que nous pensons que nous aurons davantage vers le quatrième trimestre, lorsque l'économie commencera à ralentir."

Les marchés monétaires ont également réduit les paris sur les hausses de taux de la Banque centrale européenne. Ils tablent sur environ 160 points de base de hausse des taux d'ici décembre, contre 170 points de base attendus avant les données de jeudi.

(Graphique :

La Banque centrale européenne augmentera son taux de dépôt au-dessus de zéro pour la première fois en dix ans en septembre, avec un mouvement de 50 points de base le portant à 0,25 %, selon la plupart des économistes interrogés par Reuters.

Le sondage voyait le taux neutre, qui ne stimule ni ne freine la demande, entre 1 % et 1,75 %.