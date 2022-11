Les rendements obligataires de la zone euro chutent avant l'inflation américaine et les résultats de mi-mandat

Les rendements, qui évoluent à l'inverse des prix, ont grimpé en flèche cette année, la Banque centrale européenne (BCE) ayant suivi la Réserve fédérale américaine en relevant les taux d'intérêt dans le but de refroidir l'inflation galopante.

Pourtant, ils ont fluctué juste en dessous des sommets pluriannuels ces dernières semaines, les banques centrales ayant laissé entendre qu'elles pourraient ralentir leurs hausses de taux agressives lorsque les économies commenceront à ralentir.

Le rendement de l'obligation d'État allemande à 10 ans était en baisse de 4 points de base (pb) à 2,23 % à 1150 GMT. Le rendement à 2 ans était en baisse de 7 pb à 2,131%, après avoir atteint mardi un nouveau sommet de 14 ans à 2,252%.

Les Américains se sont rendus aux urnes pour les élections de mi-mandat mardi, mais les votes étaient encore en cours de dépouillement mercredi. Les premières indications suggèrent que les élections se sont mieux déroulées pour les démocrates que prévu, même si les républicains semblaient susceptibles de prendre le contrôle de la chambre basse du Congrès.

Les analystes ont déclaré que les données sur l'inflation de l'indice des prix à la consommation américain, qui doivent être publiées jeudi, sont plus importantes pour les investisseurs. Une lecture plus forte que prévu pourrait forcer la Fed à continuer à relever les taux de manière stricte, ajoutant à la pression sur les autres banques centrales, mais une lecture plus faible stimulerait probablement les marchés financiers.

"Le principal moteur du marché obligataire dans son ensemble est la politique monétaire, bien plus que la politique fiscale, qui est le sujet de ces élections de mi-mandat", a déclaré Florian Ielpo, gestionnaire de portefeuille multi-actifs senior chez Lombard Odier.

Il a déclaré que les investisseurs obligataires étaient en mode "wait and see" et qu'ils examineraient les données sur l'inflation à la recherche de tout signe de ralentissement des banques centrales.

Le rendement des obligations italiennes à 10 ans a baissé de 5 points de base pour atteindre 4,327 %. L'écart entre les rendements à 10 ans de l'Italie et de l'Allemagne s'est réduit de 1 pb à 209 pb.

La BCE a relevé ses taux de 75 pb pour atteindre un sommet de 13 ans à 1,5 % à la fin du mois d'octobre.

"Nous avons probablement quelques hausses supplémentaires à la BCE", a déclaré David Zahn, responsable des revenus fixes européens chez Franklin Templeton. M. Zahn a déclaré qu'il s'attend à ce que les taux culminent autour de 2,25 % à 2,5 %.

"Étant donné que les données économiques qui sortent montrent déjà que la zone euro s'affaiblit, ils (la BCE) n'ont probablement plus beaucoup de hausses à faire."

Toutefois, les économistes de la société de conseil Capital Economics ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que la BCE continue de relever les taux d'intérêt à 3 % même en cas de récession, après que l'inflation a dépassé les attentes et a bondi à un niveau record de 10,7 % en octobre.