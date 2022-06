Les rendements obligataires de la zone euro et l'euro augmentent après la confirmation par la BCE de ses plans de relèvement des taux.

Les rendements des obligations allemandes à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis juillet 2014, à 1,43 %, après que la BCE a déclaré, comme prévu, qu'elle mettait fin aux mesures de stimulation par l'achat d'obligations et a signalé une hausse des taux en juillet.... L'obligation s'était négociée autour de 1,37 % plus tôt.

Les marchés monétaires ont augmenté leurs paris sur les hausses de taux de la BCE et voient maintenant un resserrement de 140 points de base d'ici la fin de l'année, dont 75 points de base d'ici septembre.

L'euro a perdu du terrain dans une réaction instinctive immédiatement après la déclaration, mais s'est ensuite redressé et s'est négocié en hausse de 0,15% autour de 1,07335 $ à 1200 GMT.

Contre la livre également, il a glissé de 0,13% à 85,34 pence avant de remonter à 85,55 pence.

Les actions de la zone euro ont grimpé en flèche immédiatement après la déclaration de la BCE avant de renverser la vapeur. L'indice euro STOXX était en baisse de 0,8 %, mais toujours au-dessus de son plus bas niveau de la séance précédente. Les banques de la zone euro ont baissé et ont enregistré une baisse de 0,1 %.

Les termes "soutenu" et "graduel" suggèrent qu'ils envisagent davantage de hausses en 2023 que ce qui est actuellement prévu par les OIS", a déclaré Arne Petimezas, analyste principal chez AFS Group à Amsterdam, en se référant au langage utilisé dans la déclaration de la BCE.