Les rendements obligataires de la zone euro ont chuté pour une troisième séance consécutive mercredi après que les données aient montré que l'inflation britannique a ralenti plus que prévu en juin, ajoutant aux signes que les pressions sur les prix s'atténuent au niveau mondial.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, l'indice de référence de la zone euro, est tombé à 2,285% après la publication des données, son plus bas niveau depuis le 2 juin.

Il a baissé de 2 points de base à 2,329%, après avoir augmenté suite aux données montrant que l'inflation de base de la zone euro a ralenti un peu moins que l'estimation préliminaire ne le suggérait en juin.

Parallèlement, le rendement à 10 ans de l'Italie a baissé de 2 points de base à 3,994 %, après avoir touché son plus bas niveau depuis le 27 juin à 3,94 %. Les rendements évoluent inversement aux prix.

Les rendements obligataires mondiaux ont fortement baissé ces derniers jours, depuis qu'une inflation américaine plus faible que prévu a fait naître l'espoir que les banques centrales n'auront pas à relever leurs taux d'intérêt aussi fortement que prévu.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne a atteint la semaine dernière son plus haut niveau en quatre mois, à 2,679 %, avant de chuter brutalement, la faiblesse des chiffres de la croissance chinoise renforçant le sentiment que les banques centrales ne pourront pas augmenter leurs taux de manière significative.

Les données sur l'inflation britannique ont soutenu l'ambiance positive mercredi. Elles ont montré que l'inflation en glissement annuel était de 7,9 % en juin. Ce chiffre est inférieur à celui de mai (8,7 %) et aux attentes des économistes qui tablaient sur une hausse de 8,2 %.

L'inflation britannique est "le principal moteur" des marchés obligataires de la zone euro mercredi, a déclaré Rainer Guntermann, stratège en matière de taux chez Commerzbank.

"Cela s'inscrit parfaitement dans le tableau que nous avons vu en Europe ces derniers jours", a-t-il déclaré. "Le marché était déjà en train de repenser à la décision de la BCE sur les taux d'intérêt en septembre.

La Banque centrale européenne a relevé ses taux à 3,5 % en juin et les fixera à nouveau jeudi prochain.

M. Guntermann a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'une augmentation de 25 points de base à 3,75 % soit la dernière de ce cycle et à ce que les taux restent à ce niveau pour le reste de l'année.

Le rendement des obligations allemandes à deux ans, qui est sensible aux attentes en matière de taux, a baissé de 4 points de base à 3,141 %. Il est tombé à 3,097%, son plus bas niveau depuis le 15 juin, plus tôt dans la session.

Selon les prix pratiqués sur les marchés des produits dérivés, les opérateurs s'attendent à ce que les taux de la BCE culminent à environ 3,91 % en décembre, alors qu'ils étaient supérieurs à 4 % la semaine dernière.

Un discours de Klaas Knot, membre du conseil d'administration de la BCE, mardi, a également pesé sur les rendements, selon les analystes.

M. Knot, président de la banque centrale néerlandaise, a déclaré à Bloomberg TV que les taux augmenteraient ce mois-ci, mais qu'au-delà de juillet, ce n'était "en aucun cas une certitude".

L'écart très surveillé entre les coûts d'emprunt à 10 ans de l'Italie et de l'Allemagne s'est légèrement réduit à 166 points de base mercredi.