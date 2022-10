Les rendements obligataires de la zone euro s'éloignent des sommets pluriannuels avant les données américaines.

Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en septembre, mais les prix des biens sous-jacents ont affiché leur plus faible lecture en près de 2 ans et demi.

Les inquiétudes concernant la stabilité du marché britannique des gilts ont pesé sur les prix des obligations après que le gouverneur de la Banque d'Angleterre ait déclaré aux fonds de pension qu'ils avaient jusqu'à vendredi pour régler leurs problèmes de liquidités avant que la banque ne retire son soutien.

Le Financial Times a ensuite cité des sources indiquant que la BoE avait indiqué en privé que ses rachats d'obligations d'urgence pourraient être prolongés.

Les marchés ont réévalué leurs attentes en matière d'inflation avant les données américaines. Un indicateur clé du marché des prévisions d'inflation à long terme a atteint son plus haut niveau depuis mai à 2,3 % mercredi, tandis que les contrats à terme sur les taux à court terme de l'euro (ESTR) atteignent maintenant un sommet en novembre 2023 autour de 3,1 %.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence du bloc, a baissé de 2 points de base (pb) à 2,32 % après avoir atteint son plus haut depuis août 2011 à 2,423 % mercredi.

Les chiffres des prix à la consommation américains, attendus plus tard jeudi, seront les derniers avant la réunion de politique générale de la Réserve fédérale de novembre.

Les analystes ont déclaré que, bien qu'il soit peu probable que la Fed s'écarte d'une hausse de 75 points de base, les signes indiquant que l'inflation n'a pas encore atteint son pic pourraient alimenter une nouvelle rhétorique faucon.

Les décideurs de la Fed ont convenu de la nécessité de passer à une politique plus restrictive et de la maintenir pendant un certain temps, selon le compte rendu de la réunion de deux jours du mois dernier, publié mercredi.

"Des chiffres plus élevés que prévu auraient probablement un impact négatif plus important sur les bons du Trésor américain, et les titres à revenu fixe en général, que ne le feraient des données plus faibles que prévu", ont déclaré les analystes d'Unicredit.

Pendant ce temps, les remarques des responsables de la Banque centrale européenne ont soutenu les attentes d'une nouvelle hausse des rendements obligataires de la zone euro.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré mercredi qu'un débat sur l'épuration des liquidités excédentaires - le resserrement quantitatif (QT) - était en cours.

"Les investisseurs se tenant apparemment à l'écart de la duration, la BCE reste probablement parmi les quelques derniers acheteurs à long terme, car même Lagarde a confirmé hier que la BCE discute de la réversion de l'assouplissement quantitatif (QT)", ont déclaré les analystes de Commerzbank.

Le chef de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, a déclaré mercredi que deux hausses de taux amèneraient la BCE au taux dit neutre, mais il est peu probable que cela suffise, et la banque doit passer en territoire restrictif.

Le rendement des obligations d'État italiennes à 10 ans a baissé de 3,5 points de base à 4,76 %. Il a atteint son plus haut niveau depuis février 2013 à 4,927 % le 28 septembre. L'écart entre les rendements italiens et allemands à 10 ans était de 242 pb.