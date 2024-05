Les rendements obligataires de la zone euro ont légèrement augmenté mardi avant les données clés sur l'inflation en Europe et aux États-Unis plus tard dans la semaine, qui pourraient aider à déterminer dans quelle mesure la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale réduisent les coûts d'emprunt cette année.

Tout d'abord, les données sur les prix à la consommation en Allemagne mercredi, puis les chiffres de la zone euro et les données sur les dépenses de consommation personnelle aux États-Unis, la mesure de l'inflation ciblée par la Fed, vendredi.

Les analystes ne s'attendent pas à ce que l'inflation dans la zone euro surprenne de manière significative et dissuade la BCE de réduire les taux d'intérêt lorsqu'elle annoncera sa politique le 6 juin.

Qu'est-ce qui peut empêcher la BCE de réduire ses taux la semaine prochaine ? La réponse est uniquement "des surprises majeures", a déclaré Christoph Rieger, responsable de la recherche sur les taux et le crédit à la Commerzbank.

"Même un bond irréaliste dans les chiffres de l'inflation publiés cette semaine ne serait probablement pas suffisant.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro passe de 2,4 % à 2,5 %, tandis que les mesures de base devraient rester stables.

Les opérateurs du marché monétaire prévoient presque entièrement une baisse des taux la semaine prochaine et environ 60 points de base d'assouplissement monétaire d'ici la fin de l'année, ce qui implique au moins deux baisses de taux d'un quart de point, avec environ 40 % de chances d'en avoir une troisième.

"Ce n'est pas nécessairement ce que fera la BCE la semaine prochaine", a déclaré Peter Schaffrik, stratège macroéconomique mondial chez RBC.

"Il s'agit de la manière dont elle prépare le terrain pour ce qui viendra après", a ajouté M. Schaffrik, notant qu'il s'attend à trois baisses de taux en 2024.

Chef de la banque centrale française

François Villeroy de Galhau

a refusé d'exclure une deuxième baisse des taux lors de la réunion de juillet de la BCE, déclarant que le débat sur le rythme et l'ampleur de l'assouplissement après le mois de juin reste ouvert.

D'autres responsables politiques

dont Philip Lane, économiste en chef de la BCE, ont adopté une position plus mesurée, mais ont tout de même averti qu'un assouplissement trop tardif risquait de faire passer l'inflation en dessous de l'objectif fixé.

Les rendements en Europe ont chuté lundi à la suite de ces commentaires, mais se sont quelque peu redressés mardi.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne, la référence de la zone euro, était en hausse de 1,5 point de base (pb) à 2,563 %. Lundi, il avait baissé de 3,5 points de base.

Le rendement des obligations allemandes à deux ans, qui est plus sensible aux changements dans les prévisions de taux de la BCE, était en hausse de 1 point de base à 3,049 %, après avoir perdu près de 5 points de base lundi. Il a atteint 3,124% vendredi, son plus haut niveau depuis la mi-novembre.

Les données de mardi étaient peu nombreuses, bien qu'une enquête de la BCE ait montré que les consommateurs de la zone euro

ont revu à la baisse leurs attentes en matière d'inflation

le mois dernier.

Le rendement italien à 10 ans a augmenté de 4 points de base à 3,873%, et l'écart entre les bunds italiens et allemands s'est creusé à 129 points de base. (Reportage de Samuel Indyk, édition d'Ed Osmond)