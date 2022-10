Les rendements obligataires de la zone euro sont soutenus par les retombées des turbulences sur les gilts.

La BoE a introduit un programme d'achat d'obligations d'urgence en réponse à une flambée des coûts d'emprunt suite à un paquet de réductions d'impôts non financées dévoilé par le gouvernement britannique le mois dernier.

Le programme court jusqu'à vendredi. Le gouverneur Andrew Bailey a déclaré mardi qu'il ne se poursuivrait pas au-delà de cette date, bien que le Financial Times ait ensuite cité trois sources affirmant que la BoE avait indiqué en privé que les rachats pourraient être prolongés.

Bien que les problèmes affectant le marché obligataire britannique soient en grande partie nationaux, il y a eu des retombées sur d'autres dettes. Les bons du Trésor américain, qui étaient en cours de négociation lorsque M. Bailey s'est exprimé à Washington, en ont fait les frais, atteignant des sommets pluriannuels, ce qui a pesé à son tour sur le marché de la zone euro dans les premiers échanges.

"Les Bunds ont ouvert un peu plus haut ce matin, ce qui, je pense, reflétait ce que nous avons vu avec les Treasuries, en raison du moment où Bailey a fait ses commentaires - les Treasuries ont fini par prendre le coup en premier lieu", a déclaré John Davies, responsable de la stratégie des taux du G10 chez Standard Chartered.

Les Gilts ont ouvert sous pression, mais avec le backstop de la banque centrale toujours en place, les pertes ont été plus contenues que lors des sessions précédentes.

"Je dirais que le fait que, dans la hausse des rendements des Bunds aujourd'hui, vous le voyez par une courbe plus raide, avec l'extrémité courte qui ne fait pas trop et, je suppose que, même si ce n'est pas quelque chose qui change les perspectives de la zone euro, ou de la politique de la Banque centrale européenne, cela change la tarification relative des rendements à plus long terme", a-t-il dit.

Les rendements Schatz à deux ans sont restés inchangés sur la journée autour de 1,832 %, tandis que les rendements du Bund à 10 ans, qui sert de référence régionale, ont légèrement augmenté de 3 points de base à 2,336 %. Mardi, le rendement a atteint un sommet de 11 ans au-dessus de 2,36 %.

Une courbe plus raide peut indiquer que les investisseurs sont moins confiants quant aux perspectives économiques à long terme.

Les rendements des BTP italiens à dix ans, qui servent d'indicateur de la santé des membres les plus endettés de la zone euro, sont restés inchangés à 4,69 %.

En l'absence de données économiques susceptibles de faire bouger le marché, les investisseurs en dette de la zone euro se concentreront sur les lectures de l'inflation américaine de cette semaine, qui sont susceptibles de cimenter les attentes d'une hausse plus importante des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les données définitives sur l'inflation sont attendues jeudi en Allemagne, mais avant cela, les investisseurs pourront analyser le procès-verbal de la dernière réunion du Comité fédéral de l'open market plus tard dans la journée de mercredi.

"Bien qu'il ait trois semaines de retard, le procès-verbal devrait adopter un ton relativement hawkish, préparant le terrain pour une quatrième hausse consécutive de 75bps le mois prochain. Cependant, l'impression de l'IPC de demain midi est susceptible d'être un événement beaucoup plus risqué pour le marché", a déclaré Michael Brown, stratégiste de marché chez CaxtonFX.

Il a ajouté que les trois quarts des impressions d'inflation de cette année ont jusqu'à présent dépassé les attentes.

L'inflation de gros aux États-Unis, hors alimentation et énergie, devrait avoir été de 7,3 % en septembre, comme en août. Selon les économistes interrogés par Reuters, les prix à la consommation devraient avoir ralenti à 8,1 %, contre 8,3 % précédemment.