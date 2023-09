Les rendements obligataires de la zone euro ont augmenté mercredi, le rendement à 10 ans de l'Italie atteignant son plus haut niveau depuis six mois, alors qu'un rapport de Reuters selon lequel la Banque centrale européenne s'attend à ce que l'inflation reste supérieure à 3 % l'année prochaine a stimulé les paris du marché sur une hausse des taux de la BCE cette semaine.

Le principal événement macroéconomique de la journée pour les marchés mondiaux est la publication des données sur l'inflation américaine à 1230 GMT, qui aidera à déterminer la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt plus tard ce mois-ci.

En Europe, les traders se préparent également à la réunion de la BCE jeudi - les prix actuels du marché reflètent près de 75 % de chances que la banque centrale augmente ses taux de 25 points de base, contre environ 40 % de chances lundi et seulement 25 % il y a une semaine.

Les marchés prennent la possibilité d'une augmentation des taux de 25 points de base "de plus en plus au sérieux", a déclaré Jim Reid, stratège de la Deutsche Bank, dans une note datée de mercredi, mentionnant de "nouveaux signes de pressions inflationnistes" tels que la hausse des prix du pétrole.

Il a également fait référence à un rapport de Reuters publié mardi en fin de journée, selon lequel, citant une source ayant une connaissance directe de la question, les projections trimestrielles de la BCE placeront l'inflation au nord de 3 % en 2024.

Cela plaiderait en faveur d'une nouvelle hausse des taux, bien que la source ait déclaré que la décision sur les taux était encore très serrée.

Le rendement de l'obligation italienne à 10 ans a atteint 4,452 % au début des échanges, son plus haut niveau depuis la mi-mars, et était en dernier lieu à 4,44 %, en hausse de 3 points de base (pb) sur la journée.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne a moins augmenté, avec une hausse de 1,6 points de base à 2,66%, ce qui signifie que l'écart entre les rendements allemand et italien à 10 ans a atteint 176,9 points de base, son niveau le plus élevé depuis le 12 juillet.

Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix et des taux plus élevés de la part de la BCE pèseraient typiquement plus lourdement sur la périphérie européenne plus endettée.

Certains acteurs du marché s'attendent à ce qu'une accélération des mesures de resserrement quantitatif de la BCE - dans lesquelles la banque centrale réduit son portefeuille d'obligations - nuise aux prix des obligations de la périphérie.

Les rendements des obligations à court terme, plus sensibles aux attentes en matière de taux d'intérêt, ont également augmenté. Le rendement à deux ans de l'Allemagne a augmenté de 3 points de base à 3,18%, après avoir brièvement touché un sommet d'un mois, et le rendement à deux ans de l'Italie a touché un sommet de deux mois et était en dernier lieu en hausse de 5 points de base à 3,88%. (Reportage d'Alun John ; Rédaction de Christina Fincher)