Les rendements obligataires européens se sont stabilisés mercredi après les fortes baisses de la veille, lorsque la nervosité des marchés a poussé les investisseurs à se précipiter vers la sécurité des obligations d'État.

Le rendement du Bund allemand à 10 ans était de 2,44%, en baisse d'un cheveu, après avoir perdu près de 12 points de base (pb) lors de la session précédente, ce qui représente la plus forte baisse en une journée depuis la fin juin.

Le rendement allemand à deux ans est resté stable à 3,09% après sa chute de 6,5 points de base mardi, qui l'a amené à un plus bas de près de deux mois.

La baisse plus importante du rendement à 10 ans que du rendement à deux ans a entraîné une plus grande inversion de la courbe des rendements allemands au cours de la journée. De nombreux investisseurs obligataires commencent à parier sur des mouvements dans la direction opposée - des courbes de rendement revenant à une forme plus normale.

L'aversion au risque a dominé les débats au cours de la séance d'hier", ont déclaré les analystes de DZ Bank dans une note matinale.

"Le bénéficiaire des flux de refuge qui en ont résulté a été le segment des obligations d'État de l'UEM (zone euro) dans son ensemble, ce qui a entraîné des baisses à deux chiffres des rendements des Bunds à dix ans, alors que les spreads des Bunds sur d'autres dettes de l'UEM ont très largement piétiné."

L'écart très surveillé entre les rendements allemands et italiens à 10 ans était de 166,9 points de base, stable sur la journée.

DZ a déclaré que la cause de l'aversion au risque était l'abaissement de la note de dix banques régionales américaines par Moody's, et la taxe exceptionnelle surprise sur les prêteurs nationaux en Italie, qui ont tous deux effrayé les marchés d'actions.

Le Trésor italien a déclaré mardi en fin de journée que le produit de la taxe ne représenterait pas plus de 0,1 % du total des actifs des prêteurs, ce qui a permis aux valeurs bancaires italiennes de regagner mercredi une partie du terrain qu'elles avaient perdu la veille.

Le rendement à 10 ans de l'Italie a baissé d'environ 2 points de base pour atteindre un nouveau plus bas d'une semaine à 4,11 % et le rendement à deux ans était en baisse d'un montant similaire à 3,62 %, un peu plus haut que le plus bas de deux mois de la veille.

Il n'y a pas beaucoup de données qui influencent le marché pour le reste de la journée de mercredi, les marchés se préparant à l'événement principal de la semaine - et sans doute du mois - les chiffres de l'indice des prix à la consommation américain qui seront publiés jeudi.

Ceux-ci contribueront à souligner ou à perturber les attentes actuelles des marchés selon lesquelles la Réserve fédérale a terminé son cycle de hausse.

Plus tôt dans la journée, le secteur de la consommation en Chine est tombé dans la déflation et les prix à l'usine ont prolongé leurs baisses en juillet, alors que la deuxième plus grande économie du monde s'efforce de relancer la demande.