Les rendements des obligations du Trésor américain ont atteint un pic de près de quatre semaines mercredi, faisant grimper leurs homologues d'Asie-Pacifique et le dollar tout en pesant sur les actions, alors que des données ont semé de nouveaux doutes quant au calendrier et à l'ampleur des réductions de taux de la Réserve fédérale.

Le pétrole brut a augmenté pour la quatrième fois pour atteindre son plus haut niveau en quatre semaines, alors que l'on s'attend à ce que l'OPEP+ maintienne ses réductions de production lors de sa réunion de dimanche.

Les rendements américains de référence à 10 ans ont atteint 4,556 % au cours des heures de négociation à Tokyo, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le 3 mai, à la suite d'adjudications de titres du Trésor à deux et cinq ans mal accueillies au cours de la nuit.

Les rendements japonais équivalents ont atteint leur plus haut niveau depuis décembre 2011 à 1,065%, tandis que les rendements australiens ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de trois semaines à 4,42%.

Les investisseurs ont également été pris au dépourvu par une forte amélioration de l'indice de confiance des consommateurs américains pour le mois de mai. Les économistes avaient prédit un quatrième mois consécutif de baisse de la confiance, en particulier après une lecture tiède des résultats de l'enquête analogue de l'Université du Michigan vendredi.

Cette situation a laissé le marché dans l'incertitude quant à la solidité de l'économie et aux pressions inflationnistes persistantes, qui à leur tour assombrissent les perspectives de la politique monétaire de la Fed.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders estiment actuellement à 44 % la probabilité d'une réduction d'au moins un quart de point des taux d'intérêt d'ici à septembre, suite à ces données, après avoir joué à pile ou face un jour plus tôt.

Le dollar a atteint un pic de quatre semaines à 157,41 yens mercredi, tout en gagnant 0,07 % par rapport à l'euro et à la livre sterling.

Le dollar australien a augmenté de 0,08% à 0,66545 $, soutenu par des données montrant un bond inattendu de l'inflation locale le mois dernier.

"Le fait que les nouvelles économiques américaines voient le pendule du marché monétaire revenir en faveur de taux américains plus bas au troisième trimestre sera déterminant pour que l'Aussie puisse conserver son élan haussier, ont écrit les stratèges de la National Australia Bank dans une note à l'intention des clients.

Notre opinion de base est "oui" - nous avons toujours septembre pour un premier assouplissement de la Fed, puis un autre d'ici la fin de l'année.

Les marchés boursiers régionaux étaient pour la plupart en baisse mercredi, à l'exception notable de la Chine continentale.

Le Nikkei japonais a perdu 0,4 %, l'indice de référence australien a chuté de plus de 1 %, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a dégringolé de 1,2 %.

Toutefois, les valeurs sûres de la Chine continentale ont gagné 0,3 %

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique a baissé de 0,8 %.

Les contrats à terme sur le S&P 500 américain ont baissé de 0,2 % après la stagnation de l'indice mardi.

Sur les marchés de l'énergie, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent pour livraison en juillet ont augmenté de 27 cents, soit 0,3 %, pour atteindre 84,49 dollars le baril. Les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate pour juillet ont augmenté de 35 cents, soit 0,4 %, pour atteindre 80,18 dollars.