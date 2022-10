Les rendements obligataires indiens sont en hausse, la roupie pourrait atteindre son niveau le plus bas.

Le comité de politique monétaire (MPC) de la Reserve Bank of India pourrait devenir plus dépendant des données pour décider du taux d'intérêt directeur, l'inflation devant commencer à s'atténuer, selon les minutes de la dernière réunion vendredi. [L4N31F2KQ]

"Nous pourrions voir une fourchette de négociation étroite de 7,40%-7,50% sur l'obligation à 10 ans la semaine prochaine car nous n'avons pas d'événements majeurs prévus", a déclaré un trader d'une banque privée.

Le rendement de l'obligation d'État indienne de référence a terminé à 7,4696 % vendredi, soit 5 points de base (pb) au-dessus de sa clôture précédente. Le rendement a augmenté de 1 point de base sur la semaine, après avoir ajouté un total de 29 points de base au cours des quatre dernières semaines.

Les participants au marché ne s'attendent toutefois pas à ce que le rendement de l'obligation de référence franchisse la barre des 7,50 % de façon majeure.

Les traders ont déclaré qu'avec les membres du Comité de politique monétaire divisés sur la trajectoire future des hausses de taux, un certain soulagement était attendu.

L'inflation annuelle des prix de détail en Inde s'est accélérée pour atteindre un niveau record de 7,41 % en septembre, soit la neuvième lecture consécutive au-dessus de la fourchette cible de 2 à 6 % de la RBI, mais l'inflation des prix de gros est tombée à son plus bas niveau depuis 18 mois, selon des données séparées la semaine dernière.

La chute des prix de gros a suscité des attentes de resserrement monétaire moins agressif à l'avenir.

La semaine prochaine, la roupie devrait suivre les mouvements du dollar et des prix du pétrole brut. On s'attend à ce qu'elle tourne autour de ses plus bas niveaux, mais les traders seront attentifs à une intervention de la banque centrale pour vendre du dollar.

L'unité locale a atteint son plus bas niveau à vie de 82,6825 au début de la semaine dernière, ce qui a incité la Reserve Bank of India à intervenir en vendant des dollars.

La RBI est intervenue massivement lundi et mardi, selon les traders, et il y a probablement eu quelques interventions sporadiques les autres jours.

"Les marchés devraient rester nerveux. Toute baisse de l'USD/INR au comptant devrait être achetée, la roupie étant susceptible d'évoluer vers 83 à 83,50", a déclaré Amit Pabari, directeur général de CR Forex Advisors.