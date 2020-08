Les rendements obligataires n'augmenteront pas aux Etats-Unis, estime Robeco

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le déficit budgétaire américain devrait dépasser le seuil des 20 % du PIB cette année. Les économistes s'attendent également à un autre déficit massif de plus de 10 % du PIB l'année prochaine. Une quantité massive de dette publique américaine sera par conséquent émise. Mais cela ne signifie pas que les rendements obligataires vont augmenter, estime Jeroen Blockland, portfolio manager chez Robeco. La lutte contre l'impact de l'épidémie de Covid-19 a été caractérisée par une étroite collaboration entre la Fed et le gouvernement, rappelle le professionnel.Le rôle majeur de la Fed consiste à maintenir les taux d'intérêt à un niveau bas afin de donner à l'économie une grande marge de manœuvre pour se redresser.En transférant directement de l'argent aux citoyens américains, le gouvernement complète la stratégie de la Fed, en atteignant des endroits que la Fed ne peut pas atteindre, souligne Jeroen Blockland.Pour ce dernier, il est évident que des rendements obligataires plus élevés, ou des doutes sur la viabilité de la dette d'ailleurs, ne correspondent pas à cette stratégie.