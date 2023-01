Les rendements obligataires ont baissé suite à la chute des homologues américains

Le rendement de référence à 10 ans est susceptible d'évoluer dans une fourchette de 7,33%-7,37%, a déclaré un trader d'une banque privée. Le rendement a terminé à 7,3736 % vendredi, son niveau le plus élevé depuis le 9 novembre.

Le rendement a également enregistré son plus grand gain en une journée depuis le 3 novembre, terminant avec quatre points de base (pb) de plus pour la semaine.

Les rendements obligataires locaux avaient augmenté vendredi en raison de la prudence avant les données sur l'emploi, mais avec la baisse des rendements américains, il devrait y avoir un certain retracement par rapport aux sommets de vendredi, a déclaré le trader.

Les rendements américains ont chuté lorsque les données ont montré que les salaires ont augmenté moins que prévu le mois dernier, même si les nouveaux emplois ont augmenté plus que prévu, tandis que le secteur des services américain s'est contracté pour la première fois en plus de 30 mois.

Le nombre d'emplois non agricoles aux États-Unis a augmenté de 223 000 le mois dernier, alors que les économistes s'attendaient à une augmentation de 200 000 emplois.

Toutefois, l'indice non manufacturier de l'Institute for Supply Management (ISM) a baissé à 49,6 le mois dernier, contre 56,5 en novembre. C'est la première fois depuis mai 2020 que la lecture des services est passée sous le seuil des 50, ce qui indique une contraction du secteur qui représente plus des deux tiers de l'activité économique américaine.

Le rendement américain à 10 ans a baissé de 15 points de base, tandis que le rendement à deux ans s'est effondré de 19 points de base.

Les données américaines seront suivies par les lectures de l'inflation de décembre prévues jeudi, qui apporteront davantage de clarté sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed.

Sur le plan local, les traders auront également à l'œil l'impression de l'inflation de décembre en Inde, prévue cette semaine, et l'annonce du budget fédéral, prévue le 1er février.

L'inflation a diminué à 5,88 % en novembre, passant sous le seuil de tolérance supérieur de la banque centrale de 6 % pour la première fois en 11 mois. Toutefois, l'inflation de base est restée supérieure à 6 %.

"Après le mouvement initial des rendements, les traders se concentreront à nouveau sur les déclencheurs locaux, le budget étant la clé", a déclaré Debendra Kumar Dash, vice-président senior - trésorerie chez AU Small Finance Bank.

INDICATEURS CLÉS :

** Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 1% à 79,40 $ le baril, après avoir chuté de près de 8,5% la semaine précédente.

** Le rendement du Trésor américain à 10 ans était à 3,5599% et celui à deux ans à 4,2578%.