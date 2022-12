Les rendements obligataires ont peu changé alors que les traders attendent la décision de la MPC.

Le rendement de référence à 10 ans a clôturé à 7,2254 % après avoir terminé à 7,2215 % vendredi.

Le Comité de politique monétaire (MPC) dirigé par la Reserve Bank of India devrait augmenter les taux d'un petit 35 points de base à 6,25% mercredi, selon les économistes interrogés par Reuters.

Une forte majorité des deux tiers a déclaré qu'il était encore trop tôt pour que la banque centrale relâche son attention sur l'inflation.

L'inflation au détail a atteint son plus bas niveau depuis trois mois en octobre, aidée par une hausse plus lente des prix alimentaires et un effet de base plus élevé.

"Les rendements obligataires ne sont pas en mesure de franchir confortablement la poignée de 7,20 % à la baisse, car ils veulent également jauger les orientations données par le CPM", a déclaré Abhishek Upadhyay, économiste principal chez ICICI Securities Primary Dealership.

Les marchés sont également restés prudents alors que les prix du pétrole ont augmenté lundi, l'OPEP+ maintenant ses objectifs de production avant une interdiction de l'Union européenne et un plafonnement des prix du brut russe.

Le contrat de référence du pétrole brut Brent s'échangeait en hausse de 1,8 % à 87,15 $ le baril. L'Inde est l'un des plus grands importateurs de matières premières et les prix du pétrole ont une grande influence sur l'inflation du pays.

Les rendements obligataires avaient chuté la semaine dernière après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, ait signalé que la banque centrale pourrait ralentir son rythme de hausse des taux d'intérêt en décembre.

La Fed devrait augmenter son taux d'intérêt de 50 points de base le 14 décembre pour atteindre une fourchette de 4,25 % à 4,50 %.