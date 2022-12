Les rendements obligataires sont un peu plus élevés que ceux de leurs homologues américains au cours d'une séance de négociation mince.

Le rendement des obligations de référence à 10 ans a terminé à 7,3136 %, après avoir clôturé à 7,3077 % mardi.

"Le rendement des obligations de référence devrait se situer dans une fourchette étroite de 7,30 % à 7,35 % au cours des prochains jours, car le marché ne dispose d'aucun élément déclencheur majeur", a déclaré Ajay Manglunia, directeur général et responsable du groupe investment grade chez JM Financial.

Le rendement du billet du Trésor américain à 10 ans a augmenté mardi, les investisseurs évaluant la trajectoire des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, alors même que la Chine continue de réduire ses restrictions COVID-19. Après avoir augmenté de plus de 11 points de base (pb) mardi, le rendement s'est négocié pour la dernière fois à 3,83 %.

Au cours d'une séance où il n'y a pratiquement pas de nouveaux déclencheurs, toute activité dans les rendements américains et les prix du pétrole guidera les mouvements des rendements nationaux, a déclaré un négociant auprès d'une concession primaire.La hausse des rendements locaux a été freinée par la baisse des prix du pétrole, pesée par les inquiétudes que l'augmentation des cas COVID-19 en Chine perturbe sa reprise économique et alimente la croissance de la demande. Le contrat de référence sur le pétrole brut Brent était en baisse de 1,1% à 83,40 dollars le baril.

L'Inde est l'un des plus grands importateurs de pétrole brut, et les mouvements de prix ont un impact sur l'inflation de détail locale.

En novembre, l'inflation de détail est passée sous la barre des 6 % pour la première fois en 2022, mais l'inflation de base élevée pourrait obliger la Reserve Bank of India à relever son taux d'intérêt une fois de plus en février. La banque centrale a augmenté le taux repo de 225 points de base à 6,25 % entre mai et décembre.

Les investisseurs en dette indienne devraient chercher à acheter des obligations au milieu de la courbe de rendement, car cela les aiderait à surmonter toute volatilité dans le contexte d'une offre de dette importante et de taux d'intérêt plus élevés, a déclaré Abhishek Bisen, responsable des revenus fixes chez Kotak Mahindra AMC.