Les rendements obligataires sont vus à la baisse alors que le pétrole et les rendements américains continuent de baisser ; la roupie est à l'honneur.

Le rendement de référence à 10 ans est susceptible de se situer dans une fourchette de 7,36%-7,41%, a déclaré un trader d'une banque privée. Le rendement a terminé en baisse pour une troisième session consécutive à 7,3870% mercredi et a perdu 10 points de base au cours des trois dernières sessions.

"Il pourrait y avoir une nouvelle poussée des rendements obligataires, car le pétrole et les rendements américains sont favorables, mais aux niveaux actuels, toute baisse progressive importante est peu probable", a déclaré le trader. "En dehors de la devise, le marché surveillera également de près les données sur l'inflation américaine qui doivent être publiées aujourd'hui."

Les prix mondiaux du pétrole ont chuté pour un quatrième jour jeudi, en raison des inquiétudes concernant les nouvelles restrictions du COVID en Chine, le plus grand importateur de brut au monde, qui auront un impact sur la demande de carburant. Le contrat de référence du pétrole brut Brent a glissé de plus de 6 % au cours des trois dernières sessions.

Les mouvements des prix du pétrole brut pourraient avoir un impact sur l'inflation domestique, l'Inde étant l'un de ses plus grands importateurs. Les données sur l'inflation de détail en Inde pour octobre sont attendues lundi. La lecture est restée au-dessus de 6% depuis janvier, s'accélérant à un sommet de cinq mois de 7,41% d'augmentation en glissement annuel en septembre.

Les données de l'indice des prix à la consommation des États-Unis sont attendues plus tard dans la journée, ce qui apportera plus de clarté sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Les rendements américains ont baissé, le rendement à 10 ans passant sous la barre des 4,10 %.

La roupie indienne est susceptible d'ouvrir largement inchangée après avoir augmenté au cours des trois dernières sessions contre le dollar. Elle a terminé à 81,4350 mercredi, son plus haut niveau depuis le 30 septembre.

La courbe des rendements des obligations d'État pourrait s'inverser, le rendement de l'obligation de référence à 10 ans devenant inférieur à celui des titres à plus courte échéance, alors que le cycle de hausse des taux de la banque centrale touche à sa fin, a déclaré Neeraj Gambhir, directeur de groupe et responsable - trésorerie, marchés et produits bancaires de gros chez Axis Bank.

"Nous pourrions voir les rendements des obligations à 10 ans aller un peu plus bas que les rendements à court terme de deux à cinq ans. Cependant, tant que nous ne serons pas dans un cycle de hausse, la platitude persistera."

INDICATEURS CLÉS :

** Le Brent à terme était en baisse de 0,1 % à 92,55 $ le baril, après avoir chuté de 2,8 % lors de la séance précédente.

** Le rendement du Trésor américain à 10 ans était à 4,0962% et celui à deux ans à 4,6005%.