Les rendements obligataires sont vus en baisse suite à l'évolution du pétrole, les données sur l'inflation pourraient limiter la chute.

Le rendement de référence à 10 ans est susceptible de se situer dans une fourchette de 7,26%-7,32% pour la session, a déclaré un trader d'une banque privée.

Le rendement a terminé en baisse pour une sixième séance consécutive à 7,2866 % lundi et a perdu 19 points de base en six séances.

"L'évolution des prix du pétrole pourrait entraîner un certain biais haussier à l'ouverture, mais nous ne verrons peut-être pas de rallye fulgurant", a déclaré le trader.

"Les données sur l'inflation sont largement conformes aux attentes, ce qui renforce la conviction qu'il pourrait ne pas y avoir de hausse agressive des taux."

Le contrat de référence sur le pétrole brut Brent a chuté de 3 % lundi, alors que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a réduit ses prévisions de demande mondiale pour 2022, tandis que l'augmentation du nombre de cas de COVID-19 en Chine a assombri les perspectives de consommation de carburant dans la première nation importatrice de brut au monde.

La baisse des prix du pétrole pourrait aider à contrôler les pressions inflationnistes en Inde, qui est l'un des principaux importateurs de cette matière première.

L'inflation annuelle de détail de l'Inde a diminué à 6,77% en octobre, son plus bas niveau depuis trois mois, grâce à une augmentation plus lente des prix des denrées alimentaires et à un effet de base plus élevé.

Ce chiffre est légèrement supérieur aux 6,73 % prévus par les économistes dans un sondage Reuters et au-dessus de la limite de tolérance de la banque centrale. La lecture de septembre était de 7,41 %.

Aditi Nayar, économiste en chef à l'ICRA, s'attend à ce que la banque centrale augmente le taux de rachat de 35 points de base en décembre, étant donné que l'inflation devrait continuer à se modérer en novembre.

La Reserve Bank of India a augmenté ses taux de 190 points de base à 5,90 % depuis mai, dont trois hausses consécutives de 50 points de base chacune.

INDICATEURS CLÉS :

** Le prix à terme du Brent a baissé de 0,3 % à 92,90 $ le baril, après avoir chuté de 3 % lors de la session précédente.

** Le rendement du Trésor américain à 10 ans était à 3,8649% et celui à deux ans à 4,3887%.

** Quatre États visent à lever 88 milliards de roupies indiennes (1,09 milliard de dollars) via la vente de dettes

(1 $ = 81,0050 roupies indiennes)