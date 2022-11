Les réparations de la ligne d'exportation de produits de base en Afrique du Sud retardées par la violence

Un train transportant du charbon destiné à l'exportation a déraillé en début de semaine sur son chemin vers le port de Richards Bay.

Transnet a déclaré vendredi dans un communiqué qu'il y avait eu des "tentatives d'extorsion violentes" au sujet du déraillement du train de charbon près d'Ulundi.

Elle a ajouté qu'elle avait appliqué la force majeure sur l'itinéraire ferroviaire du Corridor Nord. Dans un effort pour minimiser l'impact, Transnet détourne certains flux critiques tels que les produits chimiques via la ligne principale entre le port de Durban et la province de Gauteng, où se trouve la plus grande ville, Johannesburg.