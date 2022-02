Les répercussions de la Covid-19 restent la principale menace pour l'économie mondiale en 2022

Natixis Investment Managers (Natixis IM) a publié les résultats d’une enquête réalisée auprès de 436 sélectionneurs de fonds issus de banques privées, gestionnaires de patrimoine, fonds de fonds, family offices et courtiers du monde entier, gérant collectivement plus de 12 600 milliards de dollars d’actifs. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les politiques moins favorables des banques centrales et les divers variants de la Covid constituent les principaux risques économiques identifiés.



Si les taux d'intérêt, l'inflation au plus haut depuis 30 ans et les valorisations inquiètent également, la recherche de performance est cruciale pour répondre aux attentes élevées des clients.



Dans ce contexte, les sélectionneurs de fonds misent sur les actifs privés et allocations alternatives comme source de valeur : ils sont par exemple 9 sur 10 à déclarer maintenir ou renforcer leurs investissements en matière de private equity.



Enfin, la dimension ESG fait plus que jamais partie intégrante des choix des sélectionneurs : pour 63% d'entre eux, elle est même génératrice d'alpha.