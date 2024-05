Deux republicains du Congres ont demande mercredi au ministere americain des transports de divulguer des documents detaillant la decision de l'administration du president Joe Biden d'accorder des milliards de dollars a un projet de train a grande vitesse en Californie dont ils doutaient qu'il puisse jamais etre mene a bien.

Sam Graves, qui preside la commission des transports et des infrastructures de la Chambre des representants, et Ted Cruz, le principal republicain de la commission du commerce du Senat, ont demande des documents avant le 12 juin concernant la decision prise par le ministere en decembre d'accorder 3,07 milliards de dollars supplementaires au projet.

Les electeurs californiens ont approuve en 2008 un budget de 10 milliards de dollars pour cet ambitieux projet, qui vise a transporter les passagers de San Francisco a Los Angeles en moins de trois heures. Les legislateurs ont declare que le projet a connu de nombreux retards et des couts croissants, et que la California High-Speed Rail Authority, l'agence de l'Etat en charge du projet, n'a pas identifie les principaux financements necessaires.

Le cout total du projet, initialement estime a environ 40 milliards de dollars, est passe de 89 a 128 milliards de dollars.

Un porte-parole de l'agence d'Etat a declare qu'elle prenait au serieux les questions soulevees par les deux legislateurs et qu'elle etait prete a repondre au ministere des transports et a l'administration federale des chemins de fer, qui fait partie du ministere.

Graves et Cruz ont cite une etude realisee en 2023 par un organisme independant qui a conclu que le projet etait confronte a un "ecart non finance de 92,6 a 103,1 milliards de dollars entre les couts estimes et les financements connus de l'Etat et du gouvernement federal" pour l'achevement de l'ensemble du systeme.

"Malgre les preuves qui continuent de montrer que le projet de train a grande vitesse de Californie presente des problemes critiques indiquant qu'il n'y a pas de voie raisonnable pour l'achevement du projet ... l'administration Biden continue d'allouer une grande partie de l'argent des contribuables federaux a cette entreprise tres discutable", ecrivent les legislateurs.

Le ministere des transports n'a pas repondu immediatement a une demande de commentaire.

Le secretaire d'Etat aux transports, Pete Buttigieg, a declare en decembre que le projet californien "est confronte a un grand nombre de defis lies au fait d'etre le tout premier a realiser quelque chose", et a ajoute que les attributions de projets ferroviaires font l'objet d'un "niveau extraordinaire d'examen minutieux".

L'agence d'Etat a estime que le cout d'un premier troncon de 275 km reliant Merced a Bakersfield est passe de 25,7 milliards de dollars a 33 milliards de dollars, et qu'il sera operationnel d'ici a 2033.

Il s'agit d'un projet majeur en Californie, l'Etat americain le plus peuple et gouverne par les democrates. A terme, elle devrait relier Sacramento a San Diego.

Le projet, qui a coute 18 milliards de dollars depuis 2006, a ete finance par deux administrations presidentielles democrates, malgre l'opposition des republicains.

L'administration du president Barack Obama a accorde 3,5 milliards de dollars a la Californie en 2010 et l'Etat a consacre 4,2 milliards de dollars au projet. En 2021, l'administration Biden a retabli 929 millions de dollars pour le projet apres que l'administration du president Donald Trump a supprime le financement.

La Californie reclame 8 milliards de dollars au total a l'administration Biden pour le projet et a obtenu l'annee derniere 202 millions de dollars supplementaires de fonds federaux pour des projets de separation des voies. Mardi, l'Etat a declare qu'il cherchait a obtenir 450 millions de dollars supplementaires de financement federal.