Les républicains intransigeants de la Chambre des représentants se sont engagés lundi à s'opposer à toute garantie fédérale universelle sur les dépôts bancaires supérieurs à la limite actuelle de 250 000 dollars, ce qui constitue un obstacle majeur à un outil clé que les régulateurs pourraient déployer si des pannes bancaires réapparaissaient alors que la confiance financière vacille.

Le groupe républicain Freedom Caucus de la Chambre des représentants a déclaré dans un communiqué que la Réserve fédérale devait mettre fin à sa facilité de financement extraordinaire créée le 12 mars, qui permet aux banques d'augmenter leurs emprunts auprès de la Réserve fédérale pour couvrir les sorties de dépôts.

"Toute garantie universelle sur tous les dépôts bancaires, qu'elle soit implicite ou explicite, constitue un dangereux précédent qui ne fait qu'encourager les comportements irresponsables à l'avenir, qui devront être payés par ceux qui n'ont pas suivi les règles", a déclaré le groupe.

Certains banquiers et groupes professionnels du secteur bancaire ont demandé des garanties universelles à la Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) pour faire face à la crise déclenchée au début du mois par la faillite de la Silicon Valley Bank. Cette crise a été marquée par le fait que les déposants non assurés des entreprises ont fui les petits créanciers communautaires et régionaux pour se tourner vers les plus grandes banques, perçues comme "trop grandes pour faire faillite".

Dans une lettre adressée à Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, et aux principaux organismes de réglementation, la Mid-Size Banks Coalition of America a déclaré qu'ils devraient étendre l'assurance FDIC à tous les dépôts pendant deux ans afin de "rétablir la confiance des déposants avant qu'une autre banque ne tombe", faisant ainsi écho à une mesure similaire prise lors de la crise financière qui a éclaté en 2008. Le groupe est identifié comme un comité d'action politique par le groupe de transparence gouvernementale OpenSecrets.org.

La présidente de l'Independent Community Bankers Association, Rebeca Romero Rainey, a déclaré dans un communiqué que les déposants des petites banques gérées en toute sécurité devraient bénéficier des mêmes garanties que les déposants non assurés de SVB et de Signature Bank.

Une telle mesure, également recommandée la semaine dernière par l'ancienne directrice de la FDIC, Sheila Bair, a été prise rapidement en 2008, mais doit désormais être approuvée par le Congrès dans le cadre d'une procédure de résolution simplifiée - un changement mis en place par la loi de réforme financière Dodd-Frank de 2010.

Les autorités américaines étudient les moyens d'étendre temporairement la couverture de la FDIC à tous les dépôts, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes au fait du dossier.

DIFFICULTÉ D'APPROBATION

Avec au moins 37 membres du Freedom Caucus à la Chambre des représentants, étroitement divisée mais contrôlée par les républicains, le groupe secret de républicains conservateurs pourrait rendre difficile l'adoption de la loi, en particulier dans un contexte de fortes tensions liées à l'impasse sur le plafond de la dette avec les démocrates.

Paul Kupiec, ancien responsable de la FDIC, du Fonds monétaire international et de la Fed, a déclaré que les mesures prises par la Fed pour fournir des liquidités contribuaient à calmer les marchés et les clients des banques, mais que les pressions dues à l'écart croissant entre les taux d'intérêt des dépôts bancaires, des obligations et des prêts dans les livres des banques allaient se poursuivre.

"Je pense qu'il s'agit peut-être d'une accalmie", a déclaré M. Kupiec, aujourd'hui chargé de recherche à l'American Enterprise Institute, à propos du calme relatif qui régnait lundi.

Les retraits pourraient réapparaître en cas de défaillance d'une autre banque, et si l'institution est suffisamment importante, les régulateurs déclareront à nouveau une exception pour risque systémique et garantiront ses dépôts non assurés, a-t-il ajouté.

Les autorités américaines reconnaissent la volatilité du marché, notamment la nouvelle baisse importante des actions de la First Republic Bank, mais elles affirment que la fuite des dépôts de nombreuses banques s'est stabilisée ou inversée, ce qui indique que la nécessité d'une action d'urgence pourrait s'estomper.

Suite aux dépôts de 30 milliards de dollars effectués par de grandes banques dans la First Republic la semaine dernière, un fonctionnaire américain a déclaré que les discussions se poursuivaient avec les banques et d'autres acteurs du secteur privé qui "cherchent des moyens de fournir des capitaux, des dépôts ou des transactions potentielles dans le secteur bancaire, parce qu'ils ont confiance dans la résilience du secteur bancaire".

"Compte tenu de la stabilisation des dépôts et du fait que de nombreuses institutions disposent de liquidités pour répondre aux besoins de leurs déposants non assurés s'ils décidaient de partir, nous nous sentons mieux dans la situation actuelle, mais nous allons bien sûr rester vigilants au cours de la semaine prochaine", a ajouté le fonctionnaire.