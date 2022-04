Les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis cherchent à punir Citigroup pour une querelle sur l'avortement

Les cartes de crédit, émises pour les 435 membres de la Chambre, sont utilisées pour payer les vols aériens, les fournitures de bureau et autres biens.

Le Texas et d'autres États ont promulgué de nouvelles restrictions en matière d'avortement et la Cour suprême des États-Unis étudie la possibilité de contester la décision historique Roe v. Wade, qui protège l'accès à l'avortement dans tout le pays. Citigroup a été la première grande banque américaine à s'engager à couvrir les frais d'avortement de ses employés.

L'avortement est une question qui divise profondément les États-Unis, et un sujet clé pour les deux partis à l'approche des élections de mi-mandat du 8 novembre qui détermineront le contrôle du Congrès pour 2023 et 2024.

"En choisissant de financer les déplacements de ses employés pour se rendre à des avortements, Citi a explicitement pris position pour faire avancer l'agenda libéral de l'avortement sur demande et n'a montré aucune considération pour savoir si les lois d'un État particulier sont en place pour protéger la sécurité d'une femme et de son enfant", ont écrit le représentant Mike Johnson et 44 collègues républicains dans une lettre adressée au directeur administratif de la Chambre, qui supervise les questions logistiques comme les cartes de crédit.

Il y a 209 républicains dans la Chambre de 435 membres qui est contrôlée de justesse par les démocrates. La plupart des démocrates du Congrès soutiennent le droit à l'avortement.

La demande des républicains était le dernier signe en date que le parti politique, qui pendant des décennies a été étroitement aligné avec les entreprises américaines, était devenu en désaccord avec les grandes entreprises en raison de désaccords sur les questions sociales.

Un porte-parole de la directrice administrative de la Chambre, Catherine Szpindor, n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Un porte-parole de Citigroup a refusé de commenter.

Un autre sujet brûlant qui a divisé les responsables républicains et les entreprises est celui des questions LGBTQ.

En Floride, le gouverneur Ron DeSantis, un républicain, s'est engagé dans une querelle avec Walt Disney Co, dont le complexe Disney World est l'un des principaux moteurs économiques de l'État. La société demande l'abrogation d'une loi que DeSantis a signée et qui limite les discussions sur les questions LGBTQ dans les écoles.

"Disney s'est aliéné beaucoup de gens maintenant", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse la semaine dernière, menaçant de révoquer les conditions réglementaires qui lui permettent de superviser son complexe d'Orlando avec peu d'intervention du gouvernement.