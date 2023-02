Les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis intensifient les enquêtes sur Biden, la Maison Blanche voit une attaque partisane

Ces mesures sont parmi les premières que les Républicains ont prises depuis qu'ils ont remporté une étroite majorité de 222-212 à la Chambre des représentants lors des élections de novembre et constituent une tentative de nuire à Biden alors qu'il se prépare à lancer une candidature à une réélection prévue pour 2024.

Le président républicain de la commission de surveillance et de responsabilité de la Chambre des représentants, James Comer, a demandé jeudi au fils et au frère de Biden des documents relatifs aux transactions commerciales internationales de la famille.

Jeudi également, la nouvelle sous-commission sur l'armement du gouvernement fédéral a tenu sa première audience sur les allégations républicaines selon lesquelles le ministère de la Justice et le FBI font preuve d'un parti pris anti-conservateur, une décision prise à la suite de la découverte par le FBI de centaines de documents classifiés dans le centre de villégiature de l'ancien président républicain Donald Trump en Floride.

Dans un mémo distribué à ses alliés et vu par Reuters, la Maison Blanche a rejeté l'audition comme un "coup politique".

"Au lieu de travailler avec le président Biden pour aborder les principales priorités du peuple américain - lutter contre l'inflation et réduire les coûts, créer des emplois, stimuler la fabrication et l'infrastructure, et protéger et étendre les soins de santé et les droits des gens - c'est ce sur quoi les républicains de la Chambre se concentrent", a écrit Ian Sims, le porte-parole de la Maison Blanche sur la surveillance.

M. Comer a déclaré que la commission avait des preuves que "les membres de la famille Biden ont tenté de vendre des accès dans le monde entier, y compris (à) des individus qui étaient liés au Parti communiste chinois, pour s'enrichir au détriment des intérêts américains".

Abbe Lowell, un avocat du fils de Biden, Hunter, a écrit dans une lettre ouverte à Comer : "M. (Hunter) Biden est une personne privée pour laquelle le Congrès fait face à un pouvoir d'investigation particulièrement restreint .... Comme votre enquête implique directement le président et sa famille, les pouvoirs d'investigation du Congrès sont à leur maximum."

Ces deux démarches font suite à une audience de mercredi qui a duré toute la journée et au cours de laquelle les Républicains ont allégué que Twitter, des représentants du gouvernement et les médias d'information ont agi pour supprimer une histoire du New York Post sur le contenu d'un ordinateur portable qui appartiendrait à Hunter Biden, deux semaines avant que Biden ne batte Trump dans l'élection de 2020.

Aucun des trois anciens cadres de Twitter qui ont témoigné n'a dit que les représentants du gouvernement avaient joué un rôle dans leurs décisions, et le comité n'a présenté aucune autre preuve pour montrer que les représentants du gouvernement avaient influencé la prise de décision de Twitter.