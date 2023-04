Les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis ont tenu mardi une discussion "musclée" sur les projets du président Kevin McCarthy concernant le relèvement de la limite de la dette fédérale et la réduction des dépenses publiques futures, alors que des signes de mécontentement se manifestent dans les rangs de l'extrême droite comme dans ceux des plus modérés du parti.

Lundi, M. McCarthy a présenté un plan visant à prolonger le pouvoir d'emprunt du gouvernement jusqu'à l'année prochaine. Il a précisé que cette prolongation devrait s'accompagner d'une réduction des dépenses de l'année prochaine aux niveaux de 2022, suivie d'une décennie d'augmentations annuelles de seulement 1 %.

"Les républicains du Congrès sont prêts à agir", a déclaré M. McCarthy dans un discours prononcé à la Bourse de New York.

Toutefois, les républicains qui ont assisté à une réunion à huis clos organisée par M. McCarthy mardi ont déclaré qu'une telle législation n'était pas encore prête à être mise en œuvre.

"Il ne s'agit que d'un concept", a déclaré le représentant Doug LaMalfa, ajoutant : "Il y a du travail à faire pour finaliser le paquet".

La représentante Nancy Mace a déclaré à la presse qu'elle n'était pas certaine que l'espoir des dirigeants d'adopter un projet de loi d'ici la fin du mois pour éviter un défaut historique de paiement de la dette soit réalisable.

Selon l'administration Biden et le Congressional Budget Office (bureau du budget du Congrès), le département du Trésor ne sera pas en mesure de gérer sa dette dans le cadre de la limite actuelle de 31 400 milliards de dollars.

Tout texte adopté par la Chambre des représentants, dirigée par les conservateurs, devrait être rejeté par le Sénat, dirigé par les démocrates, ce qui nécessitera des négociations de haut niveau entre M. McCarthy et le président Joe Biden.

"Ne vous embarrassez pas de listes de souhaits partisanes et de propositions irréalistes qui ne résoudront jamais la crise du défaut de paiement", a averti le chef de la majorité sénatoriale, le démocrate Chuck Schumer, lors d'un discours devant le Sénat.

Le représentant Kevin Hern, qui dirige un important groupe de conservateurs à la Chambre des représentants, a déclaré aux journalistes que le plan de M. McCarthy augmenterait le pouvoir d'emprunt du Trésor de 2 000 milliards de dollars.

Mais M. Mace a déclaré que M. McCarthy avait montré aux républicains de base une série d'options, projetées sur un écran, qui incluaient la possibilité d'un relèvement de la limite de la dette de 1 000 ou 2 000 milliards de dollars, avec différents temps utiles.

Certains républicains, a dit M. Mace, ont plaidé en faveur d'un "paquet plus solide" à présenter au Sénat, étant donné qu'il sera modifié dans cette chambre et que "nous voulons avoir le plus d'influence possible" dès maintenant.

Le représentant Scott Perry, qui dirige le groupe d'extrême droite "Freedom Caucus" de la Chambre des représentants, que M. McCarthy s'efforce de satisfaire depuis son élection chaotique au poste de président de la Chambre des représentants au début du mois de janvier, a exprimé sa colère à l'égard du processus.

"Je ne sais pas pourquoi nous proposerions quelque chose que nous ne voulons pas voir proposé. Pourquoi disons-nous 2 000 milliards de dollars, 1 000 milliards de dollars ou quoi que ce soit d'autre ? a déclaré M. Perry en faisant référence à un relèvement de la limite de la dette.

Au milieu de ces querelles intestines, de nombreux points d'accord, voire de satisfaction, ont été constatés parmi les républicains après avoir entendu le résumé des objectifs de M. McCarthy.

Il s'agit notamment d'abroger les crédits d'impôt récemment adoptés par les démocrates pour stimuler les ventes de véhicules électriques afin de réduire les émissions de carbone aux États-Unis et d'imposer des conditions plus strictes pour bénéficier du programme fédéral de soins de santé Medicaid et du programme de coupons alimentaires SNAP pour les personnes démunies.

M. Hern a déclaré que tous les programmes "discrétionnaires", à l'exception de ceux du ministère de la défense, seraient inclus dans les limites de dépenses strictes. Il a toutefois ajouté que les dépenses pour les programmes destinés aux anciens combattants seraient "prises en charge" dans le cadre du processus d'affectation des crédits plus tard dans l'année. Il s'agit apparemment d'une référence à la réduction plus importante de certains programmes afin de compenser le maintien de la croissance des dépenses pour les anciens combattants.

M. Hern n'a pas répondu directement à la question de savoir si les républicains de la Chambre des représentants réduiraient le financement de certaines forces de l'ordre fédérales, telles que le FBI, comme l'a demandé l'ancien président Donald Trump.