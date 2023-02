Les républicains du Michigan confient la direction de leur parti à un négationniste des élections.

L'élection de Karamo pourrait compliquer la capacité du parti à collecter des fonds avant les élections de 2024, lorsque le Michigan jouera probablement un rôle important dans le choix de ceux qui contrôleront la Maison Blanche et le Sénat américain. Certains grands donateurs ont déclaré qu'ils ne soutiendraient pas financièrement le parti directement sous la direction d'un président qui utilise une rhétorique de division ou promeut des mensonges électoraux.

Alors que Karamo a été un fervent partisan de Donald Trump, l'ancien président avait soutenu l'avocat Matthew DePerno dans la course. Au troisième tour de scrutin, Karamo a recueilli 58 % des voix des délégués, contre 42 % pour DePerno.

En tant que président de l'État, M. Karamo devra relever le défi d'unifier un parti qui s'est divisé en factions rivales, les républicains dits "America First" ayant pris le contrôle des postes de direction locaux au détriment des membres plus modérés dans plus de la moitié des comtés de l'État, a déclaré à Reuters un haut responsable du parti.

"Nous ne pouvons pas attendre pour accomplir le travail en tant que parti républicain unique du Michigan", a déclaré Karamo, un militant républicain local qui a mené une campagne infructueuse pour le poste de secrétaire d'État en 2022. "Nous allons battre les démocrates en 24".

DePerno et Karamo avaient tous deux accédé à la notoriété dans le Michigan en promouvant des théories du complot à l'appui des fausses affirmations de Trump selon lesquelles une fraude électorale généralisée lui a coûté l'élection de 2020.

Les principales responsabilités du président du parti de l'État comprennent la collecte de millions de dollars pour aider à financer les campagnes de publipostage, les efforts pour faire sortir le vote, agir en tant que porte-parole et soutenir généralement la performance du parti dans les urnes.

Karamo, une ancienne instructrice de collège communautaire, a inspiré une clientèle fidèle parmi les membres de la base, en partie grâce à son souci constant de remettre en question ses pertes électorales et celles du parti. Elle n'a pas encore reconnu sa défaite face à la secrétaire d'État Jocelyn Benson, qui a remporté l'élection de novembre par 14 points.

Karamo a déclaré vouloir se concentrer sur le recrutement de jeunes membres au sein du parti, y compris parmi les minorités et autres communautés qui sont habituellement des bastions démocrates, ainsi que sur la création d'un nouveau modèle de collecte de fonds centré sur les dons en petits dollars.