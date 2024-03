Les Républicains se réuniront dans le Michigan samedi, dans un climat d'agitation interne, pour choisir leur candidat à l'élection présidentielle. Donald Trump devrait rafler les délégués en jeu dans cet État en pleine bataille, alors qu'il se rapproche de l'investiture.

Près de 2 000 initiés du parti sont inscrits pour participer à un caucus présidentiel dans la ville de Grand Rapids, dans l'ouest du Michigan, où ils choisiront des délégués pour l'ancien président Trump ou sa seule rivale encore en vie, l'ancienne ambassadrice de l'ONU Nikki Haley, pour la convention nationale d'investiture du parti en juillet.

Les républicains organiseront également des caucus dans le Missouri et l'Idaho samedi, parmi les derniers concours permettant à Mme Haley de modifier le cours de la course avant le Super Tuesday du 5 mars, la journée la plus importante des primaires, au cours de laquelle 15 États et un territoire voteront.

Avec ses victoires dans l'Iowa, le New Hampshire, le Nevada, les îles Vierges américaines et la Caroline du Sud, M. Trump est de loin le favori de la course, tandis que Mme Haley s'accroche grâce au soutien de donateurs désireux de trouver une alternative à l'ancien président.

Au cours de ce cycle électoral, les républicains du Michigan ont mis au point un système de nomination hybride, composé d'une primaire et d'un caucus.

M. Trump a remporté la primaire de manière convaincante mardi, obtenant 12 des 16 délégués en jeu. Il pourrait remporter la totalité des 39 délégués restants du Michigan en jeu samedi, étant donné qu'il appartiendra aux quelque 2 000 délégués de circonscription qui forment la base militante du parti, laquelle penche fortement en faveur de M. Trump.

"On s'attend à ce que Trump remporte les délégués de la convention", a déclaré Matt Grossman, politologue à l'université de l'État du Michigan. "Les militants du parti ont été pour Trump, mais les électeurs ont également été pour Trump.

L'élection qui aura lieu samedi dans le Michigan risque de semer la confusion et de donner lieu à des manifestations. Des troubles internes agitent le parti depuis des mois, opposant les partisans de Kristina Karamo à la faction des membres du parti qui ont voté pour l'évincer de son poste de présidente le 6 janvier et installer Pete Hoekstra à la tête du parti.

M. Hoekstra, qui a reçu le soutien de M. Trump, supervisera la convention qui se tiendra à Grand Rapids. Mme Karamo avait prévu de présider une double convention à Détroit samedi, mais celle-ci a été annulée après qu'un tribunal du Michigan a confirmé cette semaine son éviction et qu'une cour d'appel a rejeté sa demande de surseoir à la décision.

Lors de la convention, les délégués des circonscriptions seront répartis en 13 caucus différents, un pour chacune des circonscriptions électorales de l'État. Si un candidat remporte la majorité des voix dans un caucus, il obtiendra les trois délégués de ce caucus, pour un total maximum de 39.

On ne sait pas encore comment les choses se dérouleront. Les présidents des partis pro-Karamo d'au moins deux districts ont appelé à des réunions de caucus distinctes de celles de Grand Rapids. Toutefois, il est peu probable que les résultats de ces réunions soient acceptés par le Comité national républicain, qui, le mois dernier, a officiellement reconnu M. Hoekstra comme président du parti au niveau de l'État.

M. Hoekstra, ambassadeur aux Pays-Bas pendant la présidence de M. Trump, a déclaré qu'il s'attendait à ce que 50 à 60 % des 1 900 délégués de circonscription accrédités se présentent à Grand Rapids et que son équipe se préparait à d'éventuelles perturbations.

"Nous allons essayer de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le processus se déroule de manière très ordonnée", a déclaré M. Hoekstra à Reuters.