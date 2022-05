Les républicains du Sénat américain lancent un blitz publicitaire précoce record dans les États du champ de bataille.

Le National Republican Senatorial Committee, l'organe de campagne du caucus sénatorial du parti, a déclaré que les publicités viseront des courses compétitives en Arizona, en Géorgie, en Pennsylvanie, au Nevada, au New Hampshire, en Caroline du Nord et au Wisconsin.

Les premières nouvelles publicités devraient commencer vendredi en Arizona et en Caroline du Nord. Les années précédentes, le groupe a attendu le mois de juin pour lancer ses publicités de printemps et d'été.

Les publicités chercheront à blâmer le président Joe Biden et ses alliés démocrates au Congrès pour les taux de criminalité, l'inflation galopante, la hausse des prix de l'essence et l'immigration illégale, selon la directrice générale du NRSC, Jackie Schutz Zeckman.

"Le NRSC ... a réservé le plus grand nombre d'heures de publicité (de) tous les cycles électoraux ... et commencera à dépenser plus tôt que jamais pour s'assurer que nous définissons ces démocrates radicaux et que nous les renvoyons en novembre", a déclaré Mme Zeckman dans un communiqué.

Le NRSC a déjà dépensé plus de 3 millions de dollars en publicités au New Hampshire, en Arizona, au Nevada et en Géorgie.

Le groupe prévoit de dépenser 15,4 millions de dollars au cours du printemps et de l'été et a réservé 32,7 millions de dollars en publicité pour l'automne. Un autre montant de 2,6 millions de dollars a été mis de côté pour des publicités hybrides qui comprennent des messages télévisés et numériques.

"Les républicains du Sénat sont en train de paniquer", a déclaré la porte-parole du Democratic Senatorial Campaign Committee (DSCC), Nora Keefe, qui a prédit que les républicains seraient battus en novembre en raison de candidats déficients et de questions comme le droit à l'avortement.

Le DSCC a réservé 33 millions de dollars en publicités pour l'automne.

Le Sénat, qui compte 100 sièges, est actuellement divisé à 50-50, les démocrates contrôlant la chambre en vertu du vote décisif de la vice-présidente Kamala Harris.

Les républicains espèrent renverser les sièges détenus par les démocrates en Arizona, en Géorgie, au Nevada et au New Hampshire. Ils défendent les sièges républicains ouverts en Pennsylvanie et en Caroline du Nord, et aident la campagne de réélection du sénateur Ron Johnson dans le Wisconsin, qui est classé en ballottage.

Le NRSC a levé 147,8 millions de dollars au cours du cycle électoral actuel et a terminé le mois de mars avec 44 millions de dollars en caisse. Le DSCC a levé 129,4 millions de dollars et disposait de 43,7 millions de dollars de liquidités au 31 mars, selon les documents déposés auprès de la Commission électorale fédérale.