Dans une lettre adressée au chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, un groupe de 43 républicains du Sénat américain a déclaré qu'il s'opposait au vote d'un projet de loi qui ne ferait que relever le plafond de la dette américaine sans s'attaquer à d'autres priorités, montrant ainsi qu'il pourrait bloquer un tel projet de la part des démocrates.

Invoquant une économie "en chute libre", les républicains, menés par le sénateur Mike Lee et comprenant le chef de la minorité Mitch McConnell, ont déclaré que "des réformes substantielles en matière de dépenses et de budget" devaient constituer "le point de départ" des négociations.

Les bureaux de M. McConnell, de M. Schumer et d'autres parlementaires n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Plusieurs modérés, dont les sénateurs Mitt Romney et Lisa Murkowski, n'ont pas signé la lettre. La sénatrice Susan Collins, autre républicaine modérée et vice-présidente de la commission sénatoriale des crédits, n'a pas non plus signé la lettre.

Le président américain Joe Biden, un démocrate, a critiqué ces derniers jours les républicains qui menacent de ne pas relever la limite de la dette si les démocrates n'acceptent pas d'importantes réductions budgétaires. M. Biden rencontrera mardi quatre hauts responsables du Congrès pour discuter des priorités en matière de dépenses, selon la Maison Blanche.

Dans une lettre adressée récemment au Congrès, la secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que l'agence pourrait ne pas être en mesure d'honorer toutes ses obligations en matière de dette dès le 1er juin si le plafond de la dette n'était pas relevé. L'impasse politique a suscité des inquiétudes quant à un défaut de paiement qui pourrait se répercuter sur les marchés financiers mondiaux.

M. Schumer a déclaré cette semaine que le Sénat pourrait envisager un projet de loi qui ne relèverait que le plafond de la dette sans tenir compte des autres priorités des républicains. Le Sénat ne disposant que d'une majorité de 51-49, M. Schumer aurait besoin du soutien d'au moins neuf républicains pour franchir le seuil des 60 voix nécessaires à l'adoption d'un tel projet de loi.

La dernière lettre des républicains du Sénat montre que leur parti pourrait bloquer un projet de loi sur le plafond de la dette dit "propre".

Fin avril, la Chambre des représentants a adopté un projet de loi visant à relever le plafond de la dette publique, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, tout en prévoyant d'importantes réductions des dépenses au cours de la prochaine décennie.

Toutefois, cette mesure ne devrait pas être adoptée par le Sénat et, si c'était le cas, M. Biden y opposerait son veto.