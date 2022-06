Les républicains du Texas déclarent l'élection de Biden illégitime, malgré les preuves

L'adoption par le parti d'allégations infondées de fraude électorale dans un État républicain de base est intervenue alors qu'une commission bipartite du Congrès cherche à démystifier définitivement et publiquement l'idée fausse que Biden n'a pas gagné l'élection.

Biden a reçu 7 millions de voix de plus que son rival Donald Trump. Biden a également reçu 306 voix du Collège électoral, soit plus que les 270 nécessaires pour gagner.

La commission du Congrès qui enquête sur l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis monte un dossier selon lequel les efforts de Trump pour annuler sa défaite à l'élection présidentielle de 2020 - y compris en niant avoir perdu - s'apparentent à une conspiration pour se maintenir illégalement au pouvoir.

Trump, le 45e président américain, a nié tout acte répréhensible.

"Nous rejetons les résultats certifiés de l'élection présidentielle de 2020, et nous considérons que le président par intérim Joseph Robinette Biden Jr. n'a pas été légitimement élu par le peuple des États-Unis", a déclaré le parti texan dans une résolution, adoptée par un vote vocal lors de sa convention.

Le Texas est un acteur majeur de la politique nationale américaine, avec 38 votes électoraux, le deuxième plus élevé après la Californie. Les électeurs y ont soutenu les présidents républicains au cours des quatre dernières décennies.

La Maison Blanche n'a fait aucun commentaire.

Selon un récent sondage Reuters/Ipsos, environ deux tiers des républicains pensent que l'élection présidentielle de 2020 a été volée à Trump. Des juges d'État et fédéraux ont rejeté plus de 50 procès intentés par Trump et ses alliés pour contester l'élection, tandis que des examens et des audits n'ont trouvé aucune preuve de fraude généralisée.

LA PLATE-FORME ATTAQUE LE "CHOIX" DE L'HOMOSEXUALITÉ

L'un des principes proposés dans la dernière plateforme du parti républicain du Texas https://texasgop.org/wp-content/uploads/2022/06/6-Permanent-Platform-Committee-FINAL-REPORT-6-16-2022.pdf comprend également un nouveau langage critiquant l'homosexualité et exprimant une opposition à "tous les efforts visant à valider l'identité transgenre."

"L'homosexualité est un choix de vie anormal", peut-on lire, une déclaration qui ne figure pas dans la plateforme 2020 https://texasgop.org/platform.

Les votes sur la disposition sont en train d'être comptabilisés et certifiés après la convention semestrielle du parti de l'État, a déclaré un porte-parole du parti.

Le groupe Log Cabin Republicans de Houston, une organisation qui représente les conservateurs LGBT, a déclaré qu'il s'était vu refuser une fois de plus une demande d'installation d'un stand à la convention du parti cette semaine, comme cela a été le cas pour les conventions précédentes. Le groupe a qualifié les actions de la convention républicaine du Texas de "non seulement étroites, mais politiquement myopes".

Toutefois, le groupe ne voit "aucune preuve" que d'autres conventions républicaines d'État adoptent des interdictions similaires ou un langage d'exclusion, a déclaré à Reuters Charles Moran, directeur général de Log Cabin Republican.

"S'il y a quelque chose, nous sommes plus inclus" que par le passé, a-t-il dit, en faisant remarquer que la campagne présidentielle républicaine de 2020 avait une coalition de fierté officielle, et que le vote républicain gay a doublé entre 2016 et 2020. "Le président Trump a été le républicain le plus pro-gay que nous ayons jamais eu", a-t-il ajouté.