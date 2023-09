Le Sénat du Wisconsin, contrôlé par les républicains, a voté jeudi en faveur de l'éviction de Meagan Wolfe, la plus haute responsable des élections non partisanes de l'État, cible fréquente des attaques de la droite depuis la défaite de Donald Trump aux élections de 2020.

Les démocrates affirment que la procédure de destitution de Mme Wolfe est illégale, et l'affaire devrait être résolue devant les tribunaux. Les défenseurs du droit de vote estiment que la décision des républicains alimentera les théories du complot sur l'intégrité du système électoral de l'État à l'approche de 2024, date à laquelle le Wisconsin sera probablement un État charnière crucial dans la course à la présidence des États-Unis.

M. Wolfe est l'administrateur de la commission électorale de l'État depuis 2018.

En juin, la commission bipartite s'est retrouvée dans l'impasse quant à sa nomination pour un nouveau mandat de quatre ans, les démocrates s'étant délibérément abstenus de voter parce qu'ils craignaient que le Sénat à majorité républicaine ne la confirme pas. La commission n'a donc pas obtenu les quatre voix requises par la législation de l'État pour reconduire Mme Wolfe dans ses fonctions.

Les démocrates ont invoqué une récente décision de la Cour suprême de l'État selon laquelle les fonctionnaires dont le mandat expire restent à leur poste en l'absence d'un remplaçant légitime.

"Le Sénat ne peut pas simplement fabriquer une nomination qui n'existe pas", a déclaré le sénateur démocrate Mark Spreitzer avant le vote. "Tout vote qui aura lieu aujourd'hui sur cette nomination n'aura aucune valeur juridique.

En août, le procureur général démocrate de l'État, Josh Kaul, a déclaré dans une lettre qu'"il ne fait aucun doute" que M. Wolfe est toujours administrateur et que la nomination devant le Sénat était inappropriée.

M. Wolfe et la commission font l'objet de critiques soutenues de la part de la droite depuis l'élection de 2020, lorsque M. Trump a prétendu à tort qu'il avait remporté l'État, en invoquant des allégations de fraude non fondées. M. Trump est aujourd'hui le favori dans la course à l'investiture républicaine pour affronter le président démocrate Joe Biden en 2024.

Les républicains ont également reproché à M. Wolfe et à la commission d'avoir adopté, pendant la pandémie de coronavirus, des mesures destinées à faciliter le vote, telles que les urnes, qui ont ensuite été jugées illégales par la Cour suprême de l'État.

Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Devin LeMahieu, a déclaré que les électeurs du Wisconsin devaient avoir la certitude qu'il n'y avait pas de fraude dans les élections de l'État.

"Le fait est que les habitants du Wisconsin ont exprimé des inquiétudes quant à l'administration des élections, à la fois ici dans le Wisconsin et au niveau national", a-t-il déclaré à l'assemblée.

La mesure prise à l'encontre de M. Wolfe est la dernière tentative en date du corps législatif contrôlé par les républicains pour exercer son influence sur les autres branches du gouvernement de l'État.

Certains législateurs républicains ont menacé de destituer Janet Protasiewicz, juge démocrate à la Cour suprême de l'État, dont la victoire électorale en début d'année a donné aux libéraux une majorité à la Haute Cour pour la première fois depuis des années.

Dans les mois à venir, la Cour devrait décider de maintenir ou non l'interdiction de l'avortement en vigueur depuis 19 ans dans l'État, parmi d'autres affaires importantes. Les républicains ont reproché à Mme Protasiewicz les commentaires publics qu'elle a faits au cours de la campagne et qui, selon eux, démontrent sa partialité.