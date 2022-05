Les républicains en ligne de mire dans les primaires du Congrès américain au Nebraska, en Virginie occidentale

Les concours font partie d'une série de primaires qui prépareront le terrain pour les élections du 8 novembre au cours desquelles les républicains sont favorisés pour prendre le contrôle d'au moins une chambre du Congrès, ce qui leur donnerait le pouvoir de mettre un terme au programme législatif du président démocrate Joe Biden.

M. Trump a soutenu plus de 150 candidats cette année alors qu'il prépare le terrain pour une éventuelle candidature à la présidence en 2024, dont l'auteur de "Hillbilly Elegy", J.D. Vance, qui a obtenu la nomination républicaine pour le Sénat américain dans l'Ohio la semaine dernière. Il a également apporté son soutien à des primaires sénatoriales très médiatisées en Pennsylvanie, en Caroline du Nord et en Géorgie plus tard dans le mois.

Au Nebraska, Trump a soutenu le chef d'entreprise Charles Herbster dans la course au poste de gouverneur, même si plusieurs femmes l'ont accusé de harcèlement sexuel, une accusation qu'il nie. Herbster affronte Jim Pillen, un éleveur de porcs et membre du conseil d'administration d'une université qui a reçu le soutien de l'actuel gouverneur et de nombreuses autres personnalités politiques de cet État agricole du Midwest.

En Virginie occidentale, Trump a soutenu le représentant Alex Mooney, un conservateur qui a appuyé les fausses accusations de fraude de l'ancien président pour l'élection de 2020, contre le représentant David McKinley, un centriste qui est soutenu par le gouverneur Jim Justice.

McKinley était l'un des 13 républicains de la Chambre à voter pour le paquet d'infrastructures de Joe Biden, qui enverra des milliards de dollars de nouvelles dépenses pour les routes, les ponts et d'autres projets dans l'État à faible revenu.

Cette course inhabituelle oppose deux sortants, l'État ayant perdu un siège au Congrès en raison de la diminution de sa population. Le gagnant de la course primaire est susceptible d'être réélu en novembre dans un nouveau district qui englobe la moitié nord de l'État.

Au Nebraska, la course pour succéder au gouverneur républicain sortant Pete Ricketts s'est centrée sur les accusations selon lesquelles Herbster aurait tripoté plusieurs femmes ces dernières années. Herbster a nié les accusations et a intenté un procès en diffamation contre l'une des accusatrices, la sénatrice d'État Julie Slama. Slama a déposé une contre-poursuite alléguant des coups et blessures.

Trump, qui fait également face à de multiples accusations de harcèlement et d'agression sexuelle, a déclaré lors d'un rassemblement le 1er mai qu'il croyait en l'innocence de Herbster.

Lors de ce rassemblement, Trump a également exhorté ses partisans à "voter comme un diable" contre le représentant républicain Don Bacon, qui a critiqué le rôle de Trump dans l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis.

Trump a déclaré qu'il soutenait le challenger Steve Kuehl. Le gagnant de cette primaire devra affronter une élection compétitive en novembre dans le district d'Omaha contre le candidat démocrate, Tony Vargas ou Alisha Shelton.

Toujours au Nebraska, les électeurs républicains de la partie orientale de l'État choisiront un candidat pour succéder à l'ancien représentant Jeff Fortenberry, qui a démissionné en mars après avoir été reconnu coupable d'avoir menti aux enquêteurs fédéraux au sujet de contributions illégales à la campagne.

Le sénateur d'État Mike Flood est favori pour remporter ce concours, ce qui le mettrait en ligne pour une victoire en novembre dans le district solidement républicain. Flood a déjà obtenu le soutien des Républicains pour une élection spéciale le 28 juin afin de pourvoir le siège vacant de Fortenberry jusqu'en janvier 2023.