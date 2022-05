Les républicains évincent le député volatile Madison Cawthorn en Caroline du Nord

Les médias locaux et CNN ont rapporté qu'il avait concédé sa défaite, citant Luke Ball, le porte-parole de la campagne de Cawthorn.

Une vidéo de nu, des affirmations selon lesquelles il aurait été invité à une orgie à Washington alimentée en cocaïne par des dirigeants qu'il respectait, deux tentatives de porter une arme à feu dans un avion et le fait de traiter le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy de voyou en pleine invasion russe ont retourné les collègues contre le jeune homme de 26 ans, qui est le plus jeune membre du Congrès.

Un plaidoyer de dernière minute de l'ancien président Donald Trump pour donner "une seconde chance" au membre du Congrès élu pour la première fois n'a pas suffi à repousser un défi lancé par le sénateur d'État Chuck Edwards.

"Les républicains de l'establishment en Caroline du Nord sont embarrassés par Madison Cawthorn", a déclaré Chris Cooper, professeur de sciences politiques à la Western Carolina University, située dans le 11e district du Congrès que représente Cawthorn.

Ses frasques ont incité un super PAC républicain de l'État à se rallier à Edwards, qui a remporté une victoire de justesse mardi avec suffisamment de voix pour éviter un second tour.

Le personnel de Cawthorn n'a pas répondu aux demandes répétées de commentaires.

"Je constate simplement un manque de jugement", a déclaré le sénateur américain républicain Thom Tillis de Caroline du Nord, qui a déclaré que Cawthorn n'avait pas démontré un intérêt sérieux à servir en tant que législateur, même lorsque l'État était frappé par des inondations.

"Cela me fait juste me demander à quel point il est concentré sur le fait de servir les gens de son district, par opposition à celui d'augmenter sa stature politique. Je n'ai aucune patience pour quiconque se concentre sur ce dernier point", a déclaré Tillis.

"Quel que soit le jour, il est une source d'embarras", a déclaré le sénateur républicain sortant de Caroline du Nord, Richard Burr, avant les primaires.

Cawthorn était considéré comme une étoile montante du Parti républicain après que le nouveau venu en politique ait battu un candidat soutenu par Trump en 2020.

Cette fois, Cawthorn avait l'aval de Trump et l'ancien président a plaidé en sa faveur la veille de la primaire de mardi.

"Lorsque Madison a été élu pour la première fois au Congrès, il a fait un excellent travail. Récemment, il a fait quelques erreurs stupides, que je ne crois pas qu'il refera ... donnons une seconde chance à Madison", a déclaré l'ancien président dans un post sur la plateforme de médias sociaux Truth.

Cawthorn a vu son avance dans les sondages d'opinion s'effondrer au cours des deux derniers mois, au milieu d'un barrage d'attaques de deux super PAC soutenus par des républicains et des démocrates.

Dans les derniers jours de la course aux primaires, Results for NC Inc, qui a soutenu Tillis, a diffusé une publicité de 30 secondes accusant Cawthorn d'être un playboy imprudent qui veut réduire les dépenses de sécurité sociale et d'assurance maladie.

Edwards, un homme d'affaires local de 61 ans qui vante un programme "America First" (l'Amérique d'abord), sera désormais le vainqueur probable de ce district à forte tendance républicaine lors de l'élection du 8 novembre.