Les républicains font pression pour voir l'affidavit qui justifie la perquisition du FBI au domicile de Trump.

Un mandat de perquisition publié la semaine dernière après la perquisition sans précédent a montré que M. Trump avait 11 séries de documents classifiés à son domicile, et que le ministère de la Justice avait une cause probable pour effectuer la perquisition sur la base de possibles violations de l'Espionage Act.

Les républicains demandent la divulgation d'informations plus détaillées qui ont persuadé un juge fédéral de délivrer le mandat de perquisition, qui peuvent montrer les sources d'information et les détails sur la nature des documents et autres informations classifiées. Le dévoilement de tels affidavits est très inhabituel et nécessiterait l'approbation d'un juge fédéral.

"Je pense que la divulgation de l'affidavit serait utile, au moins cela confirmerait qu'il y avait une justification pour ce raid", a déclaré le sénateur républicain Mike Rounds à l'émission "Meet the Press" de NBC.

"Le ministère de la Justice devrait "montrer qu'il ne s'agissait pas seulement d'une expédition de pêche, qu'ils avaient une raison valable d'entrer et de faire cela, qu'ils ont épuisé tous les autres moyens", a déclaré Rounds. "Et s'ils ne peuvent pas le faire, alors nous avons un sérieux problème sur les bras".

Séparément, dimanche, la commission bipartite du Sénat sur le renseignement, dirigée par le démocrate Mark Warner et le républicain Marco Rubio, a demandé au ministère de la Justice et au bureau du directeur du renseignement national de fournir les documents saisis sur une base classifiée.

Un porte-parole de la commission, chargée de superviser le traitement des informations classifiées, a déclaré que les deux sénateurs avaient également demandé "une évaluation des risques potentiels pour la sécurité nationale" suite à une éventuelle mauvaise manipulation des dossiers.

Le représentant Mike Turner, le principal républicain de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, a déclaré dimanche sur CNN que l'administration Biden devrait fournir plus de détails sur ce qui a conduit à la recherche.

"Le Congrès dit : 'Montrez-nous. Nous voulons savoir ce que le FBI leur a dit ? Qu'ont-ils trouvé ?'" a déclaré M. Turner.

Le ministère de la Justice n'a pas répondu à une demande de commentaire sur l'affidavit du FBI.

DES MENACES ACCRUES

Les appels des Républicains ont été lancés alors que des rapports https://www.cbsnews.com/news/mar-a-lago-search-fbi-threat-law-enforcement indiquaient que le FBI et le ministère de la Sécurité intérieure avaient mis en garde contre des menaces accrues à l'encontre des forces de l'ordre émanant des plateformes de médias sociaux à la suite de la perquisition de Mar-a-Lago.

Le FBI a déclaré dans un communiqué qu'il était toujours préoccupé par les menaces contre les forces de l'ordre et qu'il travaillait avec d'autres agences pour évaluer et répondre à de telles menaces, "qui sont répréhensibles et dangereuses."

Le représentant républicain Brian Fitzpatrick, ancien agent du FBI et procureur de Pennsylvanie, a déclaré qu'il était préoccupé par la sécurité des agents fédéraux chargés de l'application de la loi face à de telles menaces, ajoutant que "tout le monde doit appeler au calme".

Il a déclaré à "Face the Nation" sur CBS que la perquisition du domicile de M. Trump "était une action sans précédent qui doit être soutenue par une justification sans précédent" et que l'affidavit de cause probable montrerait si ce standard a été atteint - même s'il n'a été montré aux législateurs que lors d'un briefing classifié.

"J'ai encouragé tous mes collègues de gauche et de droite à réserver leur jugement et à ne pas s'emballer parce que nous ne savons pas ce que contient ce document. Il va répondre à beaucoup de questions."

ÉVALUATION DES DOMMAGES

Dimanche, les démocrates n'ont pas fait écho aux appels à la publication de l'affidavit.

Au lieu de cela, le représentant Adam Schiff, le démocrate californien qui préside la commission du renseignement de la Chambre des représentants, a déclaré qu'il demandait une évaluation des dommages potentiels causés à la sécurité nationale des États-Unis par la possession des documents classifiés par Trump, ainsi qu'un briefing des services de renseignement.

Les documents "Top Secret" et "Sensitive Compartmented Information" pourraient causer "des dommages extrêmement graves à la sécurité nationale" s'ils étaient divulgués, a déclaré Schiff à CBS.

"Donc, le fait qu'ils se trouvaient dans un endroit non sécurisé, gardé avec rien de plus qu'un cadenas, ou quelle que soit la sécurité qu'ils avaient dans un hôtel, est profondément alarmant", a déclaré Schiff.

La sénatrice Amy Klobuchar, démocrate au sein de la commission judiciaire du Sénat, a déclaré à la chaîne NBC qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur la question de savoir si le ministère de la Justice devait inculper Trump au pénal.

"Ce sera au ministère de la Justice de prendre une décision sur ce qui s'est passé ici, pourquoi cela s'est passé, et si cela s'élève au niveau d'un crime", a déclaré Klobuchar.