Même Jésus pourrait donner un coup de main aux habitants de l'Iowa qui devront affronter des conditions climatiques glaciales pour choisir leur candidat républicain à l'élection présidentielle de lundi, une soirée de caucus d'un froid record avec des températures allant jusqu'à -20 degrés Fahrenheit (-29 degrés Celsius).

"Je déclare qu'il fera plus chaud au nom de Jésus", a déclaré l'évangéliste Patricia Lage à Reuters lors d'un événement organisé jeudi avec le fils aîné de l'ancien président Donald Trump, Don Jr. à Urbandale, dans la banlieue de Des Moines, la capitale de l'Etat.

Mais M. Lage, qui soutient la candidature de M. Trump à un nouveau mandat à la Maison Blanche, a déclaré que ses partisans viendraient quoi qu'il arrive.

"Les gens de Trump sont des purs et durs", a-t-elle déclaré.

M. Trump détient une avance considérable sur ses deux principaux adversaires, le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l'ancienne ambassadrice des Nations unies Nikki Haley, tant dans l'Iowa que dans les sondages nationaux, dans la bataille qui l'opposera au président démocrate Joe Biden lors de l'élection de novembre.

La course à l'investiture républicaine État par État débutera dans trois jours avec les caucus dans l'Iowa, où le blizzard de vendredi a incité Nikki Haley à annuler plusieurs de ses arrêts de campagne.

"Je sais que je ne suis plus en Caroline du Sud", a-t-elle plaisanté alors qu'elle s'adressait aux électeurs du nord-ouest de l'Iowa dans le cadre d'une réunion publique virtuelle.

Certains électeurs ont réussi à se rendre à un événement organisé par M. DeSantis tôt vendredi à Ankeny, mais s'inquiètent du froid qui les attend le soir du caucus.

"Je pense que cela aura un impact sur le nombre de personnes qui participeront aux caucus", a déclaré Fred Schuster, 68 ans, partisan de M. DeSantis.

Carmine Boal, 67 ans, qui soutient Mme Haley, est plus optimiste.

"J'aimerais que la journée soit ensoleillée, mais nous ne pouvons pas contrôler la météo", a déclaré M. Boal. "C'est une chose que nous avons apprise dans l'Iowa.

L'ACHARNEMENT

Le directeur adjoint de la campagne de M. DeSantis, David Polyansky, a déclaré aux journalistes vendredi qu'il s'attendait à une forte participation lundi soir.

Il a prédit que les efforts d'organisation de M. DeSantis dans l'Iowa, où il a visité les 99 comtés, seraient un avantage pour faire participer les électeurs dans de telles conditions.

"Je ne voudrais pas me rendre à des températures de moins 17 degrés sans être le candidat qui travaille le plus dur et qui est le mieux organisé", a déclaré M. Polyansky lors d'une table ronde avec les médias organisée par Bloomberg à Des Moines.

"Dans ce genre d'éléments, c'est le genre de jeu de terrain, c'est le genre d'histoire que vous voulez avoir avant d'entrer en lice", a-t-il ajouté.

M. Polyansky a déclaré que M. DeSantis ne se retirerait pas de la course après l'Iowa, soulignant que le candidat prévoyait d'être présent dans le New Hampshire, le deuxième État candidat à l'investiture républicaine, pour les débats prévus les 18 et 21 janvier.

M. DeSantis a misé sur un bon résultat dans l'Iowa pour mener sa campagne. Il est à égalité avec Mme Haley dans cet État et la talonne dans le New Hampshire.

"Nous sommes là pour le long terme. Je tiens à ce que cela soit bien clair", a déclaré M. Polyansky.

LA COUR DE L'OREGON ÉVITE LA CONTESTATION DE TRUMP

La Cour suprême de l'Oregon a refusé vendredi d'examiner une contestation de l'éligibilité de M. Trump aux primaires républicaines de l'État en mai, en vertu du 14e amendement de la Constitution des États-Unis qui interdit aux personnes ayant participé à une "insurrection" d'exercer une fonction.

La Cour suprême de l'État a attendu que la Cour suprême des États-Unis examine l'appel de la décision du Colorado de disqualifier M. Trump du scrutin dans cet État pour se prononcer sur l'affaire.

La Cour suprême de l'Oregon a déclaré que les plaignants, un groupe de cinq électeurs de l'État soutenus par le groupe de pression de gauche Free Speech for People, pourraient relancer leur affaire plus tard en fonction de la décision de la Cour suprême des États-Unis à la suite des plaidoiries du 8 février.

Dans plusieurs États, M. Trump a vu sa candidature contestée par des électeurs et des militants qui ont estimé qu'il s'était rendu coupable d'insurrection en diffusant de fausses allégations selon lesquelles l'élection de 2020 avait été volée par des fraudes électorales, puis en exhortant ses partisans à marcher sur le Congrès afin d'empêcher la certification des résultats.

Le Colorado et le Maine ont jugé M. Trump inéligible à la présidence, mais les deux États ont suspendu leur décision en attendant que M. Trump fasse appel. L'arrêt de la Cour suprême des États-Unis devrait apporter des éclaircissements sur l'éligibilité de M. Trump, mais ne résoudra peut-être pas entièrement la question.