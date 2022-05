Les républicains rejettent les adversaires de Trump pour les élections de mi-mandat.

Les victoires de Kemp et Raffensperger aux primaires marquent un revers majeur pour l'ancien président, qui avait mené une campagne de vengeance contre eux pour avoir refusé d'annuler sa défaite électorale de 2020, qu'il a faussement prétendu être le résultat d'une fraude.

Kemp a battu l'ancien sénateur américain David Perdue, qui était soutenu par Trump, par 73%-22%, selon Edison Research. Les sondages avaient prédit une victoire de Kemp, les électeurs soutenant sa politique conservatrice, qui comprenait un ensemble de restrictions électorales promulguées l'année dernière.

Bien que les résultats soient un coup dur pour la réputation de Trump, ils ne changent pas le fait que les Républicains sont favorisés pour gagner le contrôle d'au moins une chambre du Congrès lors des élections du 8 novembre, ce qui leur donnerait le pouvoir de mettre un terme au programme législatif du président démocrate Joe Biden.

La victoire sans appel de Raffensperger sur la représentante américaine Jody Hice, soutenue par Trump, n'était pas largement attendue. Les sondages suggérant une course serrée, certains experts avaient prévu qu'aucun des deux n'obtiendrait la majorité, déclenchant ainsi un second tour. Au lieu de cela, Edison Research a prévu que Raffensperger avait gagné par 52% à 34%, après que 91% des votes attendus aient été comptés.

Le commentateur conservateur Erick Erickson a déclaré que la victoire de Raffensperger, qui avait été largement considéré comme un "homme mort en marche" en raison des attaques de Trump, était "le gros signal" en Géorgie que les républicains voulaient cesser de remettre en cause 2020.

"Les républicains de Géorgie aiment bien Trump, mais ils sont fatigués de ses conneries et veulent passer à autre chose", a écrit M. Erickson sur Twitter.

La nuit n'a pas été une perte totale pour Trump. Son choix pour le Sénat américain, l'ancienne star du football américain Herschel Walker, a facilement remporté la nomination républicaine. Et au Texas, le procureur général Ken Paxton, soutenu par Trump, a battu le commissaire aux terres de l'État George P. Bush dans un second tour après les primaires de mars.

L'environnement politique est devenu de plus en plus favorable aux républicains à l'approche des élections de mi-mandat de novembre. Selon un sondage d'opinion Reuters/Ipsos réalisé mardi, la cote de popularité du président Joe Biden est tombée à 36 %, le niveau le plus bas de sa présidence, reflétant les inquiétudes des électeurs face à la hausse de l'inflation.

Kemp affrontera Stacey Abrams, une militante progressiste du droit de vote qui a obtenu l'investiture démocrate mardi. Dans son discours de victoire, Kemp a cherché à dépeindre Mme Adams comme une radicale d'extrême gauche qui ne voyait dans le poste de gouverneur qu'un "tremplin" vers la Maison Blanche. Il a juré de la battre, comme il l'a fait de justesse en 2018.

"Notre bataille est loin d'être terminée", a déclaré Kemp dans un discours dans lequel il a remercié Perdue de s'être engagé à le soutenir. "Ce soir, le combat pour l'âme de notre État commence pour s'assurer que Stacey Abrams ne sera ni notre gouverneur ni le prochain président".

RECORD MIXTE

Les républicains sont favorisés pour obtenir une majorité à la Chambre des représentants des États-Unis en novembre, bien que les analystes disent que les démocrates ont plus de chances de garder le contrôle du Sénat.

Certains dirigeants républicains ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le passé de Walker, notamment les allégations de violence domestique, pourrait nuire à ses chances contre le sénateur démocrate Raphael Warnock en novembre.

Depuis qu'il a quitté ses fonctions, M. Trump a fait plus de 190 appuis, accumulant un panorama mitigé dans les compétitions. Son candidat au Sénat américain en Pennsylvanie, l'animateur de télévision Dr. Mehmet Oz, est dans une course encore trop serrée pour être appelée une semaine après le vote.

Kemp a également pu conserver un large soutien parce que ses politiques, notamment une ligne dure sur l'immigration et une baisse des impôts, étaient populaires auprès de la base de Trump. Lors d'un discours, Kemp a vanté son bilan en matière d'attraction des investissements dans l'État.

"Tout le monde prédit toujours la chute de Trump, mais nous en sommes là aujourd'hui", a déclaré Marci McCarthy, présidente du parti républicain du comté de DeKalb, lors de la fête organisée par Perdue le soir de l'élection. "Je pense que la présence du président Trump à travers de nombreux candidats aujourd'hui dit tout".

Quatre autres États - Alabama, Texas, Arkansas et Minnesota - ont également tenu des élections primaires mardi.

En Alabama, le représentant américain Mo Brooks, qui a perdu l'appui de Trump après avoir dit qu'il était temps de passer à autre chose que l'élection de 2020, se dirige vers un second tour contre Katie Britt pour décider qui sera le candidat républicain pour un siège au Sénat américain. Britt était le leader incontesté mais n'avait pas atteint le seuil de 50 % pour éviter un second tour.

Au Texas, le représentant américain Henry Cuellar, un démocrate modéré, était enfermé dans un second tour serré avec la challenger progressiste Jessica Cisneros. Les deux candidats se situaient autour de 50% avec 90% des votes attendus comptés, selon Edison Research.

Ailleurs en Géorgie, Lucy McBath a battu Carolyn Bourdeaux dans un concours rare opposant deux représentants démocrates sortants des États-Unis après que les législateurs républicains aient redessiné la carte du Congrès de l'État.