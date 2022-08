Les républicains s'engagent à enquêter sur le raid du FBI contre Trump s'ils obtiennent le contrôle de la Chambre des représentants.

Les alliés de M. Trump à la Chambre des représentants et au Sénat ont déclaré que la recherche par le FBI de documents que M. Trump a retirés de la Maison-Blanche avait pour but de mettre M. Trump sur la touche en tant que candidat possible à la présidentielle de 2024.

"Lorsque les républicains reprendront la Chambre, nous effectuerons une surveillance immédiate de ce département, nous suivrons les faits et nous ne négligerons aucune pierre", a déclaré le chef des républicains de la Chambre, Kevin McCarthy, sur Twitter, peu après que Trump a révélé le raid lundi soir.

"Procureur général (Merrick) Garland, conservez vos documents et libérez votre agenda", a-t-il ajouté.

Les républicains sont favorisés pour obtenir la majorité à la Chambre et ont une chance de récupérer le Sénat lors des élections de mi-mandat du 8 novembre. Ils pourraient utiliser l'une ou l'autre pour lancer des enquêtes.

La réputation de M. Trump a pris un coup au sein de son propre parti ces dernières semaines, suite aux audiences du Congrès sur ses actions autour de l'assaut du Capitole par ses partisans, le 6 janvier 2021. Un tiers des répondants républicains à un sondage Reuters/Ipsos du mois dernier ont déclaré qu'ils pensaient que Trump ne devrait pas se représenter à la présidence en 2024.

Le fils de Trump, Eric, a reconnu que la perquisition s'inscrivait dans le cadre d'une enquête sur le déménagement par l'ancien président de documents officiels de la Maison Blanche vers sa propriété en Floride. L'action du FBI a marqué une escalade dans l'enquête sur les dossiers fédéraux, l'une des nombreuses enquêtes auxquelles Trump est confronté depuis qu'il est au pouvoir et dans ses affaires privées.

Mais les républicains ont ignoré la possibilité d'une violation grave des dossiers.

"Le ciblage politique est la marque d'une République bananière, pas des États-Unis", a juré le représentant républicain Vern Buchanan sur Twitter. "Les républicains de la Chambre des représentants exerceront une forte surveillance l'année prochaine".

Les républicains ont passé des années à sonder la rivale de Trump en 2016, la démocrate Hillary Clinton, sur son utilisation d'un serveur privé pour les courriels officiels pendant son mandat de secrétaire d'État, une enquête qui s'est développée à partir de l'attaque de 2012 à Benghazi, en Libye, qui a tué quatre Américains.

Pendant sa campagne de 2016, Trump a encouragé ses partisans à scander régulièrement "Lock her up" (enfermez-la) lors de ses rassemblements, menaçant de retourner le ministère de la Justice contre Clinton s'il était élu.

"J'ai servi dans la commission Benghazi où nous avons prouvé qu'Hilliary possédait des informations classifiées. Nous n'avons pas fait de descente chez elle", a déclaré l'ancien membre du Congrès Mike Pompeo, qui a été secrétaire d'État et directeur de la CIA de Trump, dans un tweet qui a mal orthographié le prénom de Clinton.

Les principaux leaders républicains du Sénat, y compris le leader de la minorité Mitch McConnell, ont eu peu à dire sur le raid. Une exception a été le sénateur John Barrasso, le président de la conférence du parti, qui a tweeté : "Faire une descente au domicile d'un ancien président est sans précédent. Le ministère de la Justice doit rapidement et en toute transparence dire au peuple américain qui a approuvé ce raid et pourquoi il a eu lieu."

Trump lui-même et certains comités de campagne républicains ont profité de la perquisition sans précédent du domicile d'un ancien président pour collecter des dons de campagne pour leur combat contre les démocrates et le programme du président Joe Biden.

Selon un assistant, M. Trump devait dîner mardi dans son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey, avec le représentant républicain Jim Banks, qui préside un important caucus conservateur. Il n'était pas clair s'ils seraient rejoints par d'autres législateurs républicains.

Les perspectives de certains candidats républicains aux élections de mi-mandat ont peut-être diminué ces dernières semaines, certains candidats soutenus par Trump étant à la traîne de leurs rivaux démocrates dans les sondages et les électeurs républicains montrant des signes de vouloir tourner la page de Trump en 2024.