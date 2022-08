Les requins fréquentent les eaux proches des plages urbaines bondées, selon une étude.

Dans le cadre de l'étude, trois espèces différentes de requins - le requin taureau, le requin nourrice et le grand requin marteau - ont été marqués avec de petits émetteurs et leurs mouvements ont été suivis pendant plusieurs années.

Les chercheurs s'attendaient à ce que les requins restent à l'écart des zones bondées, comme les grands animaux terrestres ont tendance à le faire, mais ils ont découvert qu'ils passaient beaucoup de temps dans les eaux où les gens aiment se baigner.

"Bien que cela puisse vous rendre un peu nerveux, pour moi cela prouve simplement que les requins ne veulent vraiment pas mordre les gens, et qu'en fait, les requins tolèrent vraiment les gens et ont tendance à les éviter", a déclaré Neil Hammerschlag, directeur du programme de recherche et de conservation des requins de l'Université de Miami.

Hammerschlag conseille aux plagistes d'éviter de se baigner pendant les périodes de faible visibilité et dans les zones où les gens pêchent, mais il affirme que l'étude est plus préoccupante pour les requins étant donné qu'ils sont confrontés aux menaces des pêcheurs et des rivages pollués.

"Je dirais que cette nouvelle est probablement pire pour les requins que pour nous, les humains", a-t-il déclaré.