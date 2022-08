Les réservations de Carnival Cruise montent en flèche après l'assouplissement des exigences du test COVID

La société mère de la compagnie, Carnival Corp, a déclaré vendredi qu'elle abandonnerait les tests obligatoires pour les invités vaccinés contre le COVID-19 et qu'elle autoriserait les passagers non vaccinés à voyager sans exemption dans certains cas, après une mesure similaire prise par son rival Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

"La mi-août n'est généralement pas un mois très actif pour les réservations de croisières, mais il est clair que la demande refoulée pour Carnival n'a pas été satisfaite et que les invités répondent très favorablement à nos protocoles actualisés", a déclaré Cristine Duffy, présidente de Carnival Cruise Line, dans un communiqué mardi.

L'industrie des croisières a rebondi ces derniers mois après une pause de plus d'un an dans la navigation causée par le COVID-19, mais l'inflation croissante et les pénuries de main-d'œuvre posent des risques pour ses perspectives.