Les réserves d'or du Venezuela chutent de six tonnes au cours du premier semestre 2022

La quantité de lingots d'or dans les coffres de la banque à la fin du premier semestre était équivalente à 73 tonnes, la plus faible depuis 50 ans, selon les obligations relatives aux états financiers de la banque.

Au second semestre 2021, la banque centrale disposait d'environ 79 tonnes dans ses coffres.

La valeur des réserves d'or en juin de cette année était de 4,329 milliards de dollars, soit 231 millions de dollars de moins qu'en décembre 2021, où elles étaient évaluées à 4,56 milliards de dollars.

La banque centrale n'a pas donné de détails sur les raisons de la baisse de ses actifs et n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le prix moyen de l'or estimé par la banque centrale vénézuélienne dans son bilan pour le premier semestre 2022 était de 1 847,48 dollars par once troy. Au second semestre 2021, la valeur moyenne était de 1 799,48 $ par once troy.

En juillet dernier, la Cour suprême du Royaume-Uni a rejeté une tentative du gouvernement du président Nicolas Maduro de prendre le contrôle de plus d'un milliard de dollars de réserves d'or du Venezuela, qui sont détenues dans les coffres de la Banque d'Angleterre.

Pendant des décennies, les lingots d'or de la banque ont dépassé les 300 tonnes jusqu'en 2015 à 2017, lorsqu'ils ont été utilisés par les autorités comme garantie dans des prêts avec des banques étrangères pour fournir des liquidités. Une partie de l'or a été récupérée et une autre a été perdue lors des échanges.

Par la suite, les besoins financiers pour faire face à la baisse de la production pétrolière et l'impact des sanctions américaines sur les ventes de pétrole brut ont conduit le gouvernement de Maduro à utiliser l'or monétaire comme l'une de ses sources de revenus. Les opposants dénoncent qu'en deux ans, quelque 30 tonnes d'or sont sorties des coffres en échange de devises en espèces.