Les réserves de change de l'Inde augmentent depuis 5 semaines

Pour la semaine terminée le 9 décembre, les réserves du pays s'élevaient à 564,07 milliards de dollars. Globalement, elles ont diminué par rapport aux 632,7 milliards de dollars du début de l'année. La banque centrale est intervenue sur le marché au comptant et à terme pour protéger la roupie et empêcher une dépréciation rapide.

La roupie a été volatile par rapport au dollar au cours des dernières sessions de négociation. Au cours de la semaine du 16 décembre, l'unité indienne a chuté de 0,7 % et s'est négociée dans une fourchette de 82,3975 à 82,8900. Jusqu'à présent en 2022, la roupie a baissé de plus de 11 % et est en passe d'enregistrer sa pire performance annuelle depuis 2013.

La RBI avait liquidé une grande partie de ses avoirs en dollars à terme à la fin du mois d'octobre, selon les données publiées dans le bulletin mensuel de la banque centrale. La RBI a déclaré que ses avoirs nets en dollars à terme s'élevaient à 241 millions de dollars à la fin du mois d'octobre, contre 10,42 milliards de dollars à la fin du mois de septembre et 65,79 milliards de dollars à la fin du mois de mars.