Les réserves de change de l'Indonésie ont augmenté à 139 milliards de dollars le mois dernier, contre 136,2 milliards de dollars à la fin du mois d'avril, sous l'effet de l'émission d'obligations mondiales par le gouvernement, a déclaré la banque centrale vendredi.

Le niveau des réserves à la fin du mois de mai était égal à 6,3 mois d'importations, ce qui est supérieur aux normes internationales et adéquat pour soutenir la résistance extérieure de l'Indonésie et maintenir la stabilité macroéconomique et financière, a déclaré la Banque d'Indonésie dans un communiqué. (Reportage de Gayatri Suroyo ; Rédaction de Martin Petty)