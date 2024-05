Les réserves de change de l'Indonésie ont baissé de 4,2 milliards de dollars à 136,2 milliards de dollars à la fin du mois d'avril en raison du paiement des dettes étrangères du gouvernement et des mesures de stabilisation de la roupie, a déclaré la banque centrale dans un communiqué mercredi.

Le niveau des réserves à la fin avril était égal à 6,1 mois d'importations, au-dessus des normes internationales et adéquat pour soutenir la résistance extérieure de l'Indonésie et maintenir la stabilité économique et financière, a déclaré la Banque d'Indonésie. (Reportage de Stanley Widianto ; Rédaction de John Mair)