Les réserves de change de l'Indonésie ont baissé de 4,2 milliards de dollars pour atteindre 136,2 milliards de dollars à la fin du mois d'avril, la plus forte baisse en près d'un an, après que les autorités aient pris des mesures pour stabiliser la monnaie rupiah qui s'affaiblit, a déclaré la banque centrale.

"La baisse des réserves de change est due au paiement des dettes étrangères du gouvernement et à la nécessité de stabiliser la rupiah dans un contexte d'incertitude croissante sur les marchés financiers mondiaux", a déclaré la Banque d'Indonésie dans un communiqué mercredi.

La baisse est la plus importante depuis mai 2023, lorsque les réserves ont chuté de 4,9 milliards de dollars pour atteindre 139,3 milliards de dollars.

Le niveau des réserves à la fin avril était égal à 6,1 mois d'importations, au-dessus des normes internationales et adéquat pour soutenir la résilience extérieure de l'Indonésie et maintenir la stabilité économique et financière, a déclaré la Banque d'Indonésie.

La rupiah est tombée à son plus bas niveau en quatre ans le mois dernier, à 16 285 pour un dollar américain, alors que les tensions croissantes au Moyen-Orient et les marchés repoussant le calendrier prévu des réductions de taux américains ont provoqué des sorties de capitaux des pays à économie émergente.

A 0318 GMT mercredi, la roupie s'échangeait en baisse de 0,28% à 16.085 pour un dollar. (Reportage de Stanley Widianto et Stefanno Sulaiman ; Rédaction de John Mair)