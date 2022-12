Les réserves de change de la Corée du Sud affichent la plus forte hausse mensuelle depuis 13 ans en raison de la faiblesse du dollar.

Les réserves de change du pays s'élevaient à 416,10 milliards de dollars à la fin du mois de novembre, soit une hausse de 2,09 milliards de dollars par rapport aux 414,01 milliards de dollars du mois précédent, selon la Banque de Corée (BOK).

Les réserves ont augmenté en novembre du plus grand montant depuis octobre 2021. Sur les 13 mois écoulés depuis, elles ont baissé pendant 10 mois, atteignant leur plus bas niveau depuis plus de deux ans à la fin du mois d'octobre de cette année.

La banque centrale a déclaré que la croissance était due à une augmentation de la valeur convertie des actifs non-dollar, alors que le billet vert s'est affaibli, compensant les baisses d'un programme d'échange de devises avec le fonds de pension de l'État et une baisse des dépôts des institutions financières.

L'indice du dollar américain a chuté de 5,1 % en novembre, soit la plus forte baisse mensuelle en plus de 12 ans. Le won coréen a gagné 8 % au cours du mois.