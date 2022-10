Les réserves de change de la Corée du Sud en septembre affichent la deuxième plus forte baisse mensuelle jamais enregistrée. 05/10/2022 | 23:03 Envoyer par e-mail :

Les réserves de change de la Corée du Sud ont diminué de près de 20 milliards de dollars en septembre, la deuxième plus forte baisse mensuelle jamais enregistrée, alors que les autorités ont intensifié leurs interventions de vente de dollars pour contrer la chute du won à son plus bas niveau depuis 13 ans et demi. Les réserves de change du pays s'élevaient à 416,77 milliards de dollars à la fin du mois de septembre, soit une baisse de 19,66 milliards de dollars par rapport aux 436,43 milliards de dollars du mois précédent, a déclaré jeudi la Banque de Corée. Bien qu'elles soient toujours parmi les plus importantes au monde, les réserves du pays sont tombées à leur plus bas niveau depuis fin juillet 2020 et ont connu la deuxième plus forte baisse mensuelle jamais enregistrée après une baisse de 27,42 milliards de dollars en octobre 2008. Les réserves ont diminué au cours de neuf des onze derniers mois. La banque centrale a cité les mesures visant à atténuer la volatilité sur le marché des changes, une référence apparente à l'intervention de vente de dollars, comme un facteur ayant contribué aux pertes, ainsi que les baisses de la valeur convertie des actifs non-dollars et des dépôts en devises des institutions financières. Le won a terminé le mois de septembre avec une perte mensuelle de 6,5 % par rapport au dollar, la plus rapide en 11 ans, après avoir touché le niveau le plus faible depuis mars 2009, tandis que l'indice du dollar américain a augmenté de 3,2 %. (Reportage de Jihoon Lee ; édition de Kim Coghill)

